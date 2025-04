La versión del memorándum con EEUU que hace falta ¿peligro para la soberanía?

Ese temor, que teóricamente se había superado, parece cernirse nuevamente sobre el país con la reciente firma del memorándum de entendimiento con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, que a la fecha solo se conoce la versión en español, difundida por el Gobierno tras la polémica en torno al alcance del mismo y la posibilidad de que permita el establecimiento de instalaciones militares, algo contrario a la Constitución y el Tratado de Neutralidad. Pero, hasta ahora, la contraparte en inglés no se ha publicado.

Dudas y contradicciones

Riesgos a las puertas

Según el numeral 22 del memorándum difundido por el Gobierno, el documento se firmó en los dos idiomas, pero aún se desconoce el contenido en inglés, algo que, a juicio de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño, no es una asunto menor. Puntualiza que de existir inconsistencia en ambas versiones, sería algo peligroso y que abre la puerta a interpretaciones unilaterales de Estados Unidos.

“Si el documento está escrito en un idioma, palabras y significado diferentes a la versión en español, eso implica que no hay entendimiento, entonces eso no puede tener validez”, sostiene de Troitiño.

La excomisionada de la Comisión Interamericana en Derechos humanos (CIDH) se encuentra entre los juristas que consideran que el memorándum no tiene sustento jurídico en la Constitución e incluso es contrario al concepto de neutralidad del tratado de 1977, al autorizar fuerzas militares extranjeras en el territorio.

Por su parte, Carlos Bichet, abogado y doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame (EE.UU.) señala que esta discusión se complica en la medida en que el Gobierno minimiza el alcance de lo firmado, afirmando que solo es un “acuerdo administrativo”, lo que obviaría su pase por la Asamblea y un referéndum como dicta la carta magna.

En el caso de considerarse un tratado, la Convención de Viena y Derecho Internacional establece mecanismos para dilucidar el tema del idioma y su interpretación.

“El Gobierno argumenta que esto es un tema administrativo para no llevarlo al Legislativo, pero la definición de tratado se amplía en este contexto. Hay un caso en la Corte Internacional de Justicia, el de Catar vs. Bahrein de 1994; allí se dice que independiente de que un documento se llame tratado o no, si es un instrumento que crea derechos y obligaciones, debe considerarse como un tratado”, sostiene el también docente universitario.

Bichet explica que el Gobierno, al asumir la postura de no darle un rango de tratado al memorándum, podría ser interpretado unilateralmente por cualquiera de las partes y, en este caso, las asimetrías entre los países jugarían en favor de los intereses del más poderoso: Estados Unidos.

“Al tratar esto como un acuerdo de recámara y no como un tratado internacional, no sabemos cuál es la versión en inglés ni a lo que se comprometen los estadounidenses; eso lo deja abierto a las interpretaciones unilaterales peligrosas”, indicó. Igualmente, considera preocupante que el documento no cuenta con cláusulas de interpretación ni de resolución de disputas, lo que deja otra vez al país a merced de los designios de Estados Unidos.

Este medio consultó con la Embajada estadounidense en Panamá sobre si publicarían el documento en inglés, pero no hubo respuesta.