Magisterio Panameño Unido pide evaluación del Sinaproc y fondos al Meduca tras sismo de 7.5

El Magisterio Panameño Unido (MPU) solicitó al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) una inspección técnica a la estructura de su sede central, en Obarrio, luego del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

A través de una declaración pública en redes sociales, Aminta Rudas, coordinadora general del MPU, instó además al titular del Ministerio de Educación, Ventura Vega, a gestionar el desembolso de los fondos correspondientes para la restauración de la cúpula del inmueble, el cual supera las ocho décadas de construcción.

El pronunciamiento gremial detalló que la administración anterior del Meduca se negó a transferir los recursos requeridos para estas obras. De igual forma, el gremio señaló que el Sinaproc evitó en reiteradas ocasiones realizar evaluaciones en el sitio.

Mediante el video, Rudas manifestó su temor por el deterioro de la cúpula del MPU, debido al estado de la infraestructura octogenaria, cuyos espacios interiores muestran signos visibles de desgaste y deterioro en sus recubrimientos.

El gremio docente planteó la necesidad de aplicar medidas preventivas antes de posibles nuevos movimientos telúricos que pongan en riesgo la integridad física de los agremiados y de la infraestructura.