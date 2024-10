El presidente de la República, José Raúl Mulino, no rebajará las penas de Guillermo Ferrufino y Giacomo Tamburelli, condenados por enriquecimiento ilícito y peculado.

El mandatario habló del tema durante una conferencia de prensa realizada el jueves en Presidencia. Recientemente, se publicó un decreto ejecutivo mediante el cual el Ministerio de Gobierno concedió rebajas de penas de prisión a 15 personas, una de ellas fue la de Alberto Maggiori Toledano, exjefe de Finanzas y Administración de la Caja de Seguro Social (CSS) condenado por peculado en 2016.

En este sentido, le cuestionó al mandatario si aplicaría la misma fórmula con dos allegados a la administración de Ricardo Martinelli, Ferrufino y Tamburelli. El primero condenado en 2022, y hasta esta semana prófugo de la justicia. A inicios de semana, el exministro de Desarrollo Social se entregó a las autoridades, publicando un video en redes sociales en el que denunció una supuesta persecución política en su contra. Tamburelli fue capturado la semana pasada en Ancón por la Policía Nacional. En el caso de ambos, Mulino manifestó que no tiene intención de reducir el tiempo que pasarán en prisión, al menos por ahora.

“Hay una ley, que regula paso a paso quién puede aplicar y cómo se concede o en base a qué se concede una rebaja de penas. Yo no guardo absoluta relación con casos”, manifestó Mulino distanciándose del caso. “Respecto a Ferrufino y Tamburelli, están empezando a cumplir pena dentro del sistema. Al que se puede valorar es al que está dentro del sistema no fuera del sistema. Eso es lo que dice la ley, no el presidente de la República. Yo no tengo esa facultad de perdonar penas voluntaria o unilateralmente. Solo aquel que está en el sistema y ha cumplido con las exigencias del sistema penitenciario puede aspirar a una solicitud de rebaja de pena”.