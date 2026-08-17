Mesa técnica contra el bullying: ‘transformar la violencia en paz’

Transformar la violencia en paz. Ese es el objetivo de la segunda mesa técnica sobre el bullying, realizada este lunes 17 de agosto en el Salón Azul de la Asamblea Nacional.

“Nosotros estamos abordando dos temas, el primero es el anteproyecto presentado que nos brinda una herramienta que le vamos a dar a los padres, a los directores, a los maestros para que sepan qué hacer frente al tema del acoso escolar y el segundo es la ley que ya existe, la 289, porque queremos aprovechar para mejorar y llenar esos vacíos”, explicó la diputada Grace Hernández.

En la mesa técnica participaron representantes de organizaciones no gubernamentales, del Ministerio de Educación, del Órgano Judicial y madres de familia cuyos hijos fueron víctimas de bullying.

Una de ellas es Jaeenne Bynoe, madre de José “Bodoco” Jaramillo, un joven de 14 años, amante del deporte. Bodoco estaba dentro del espectro autista y era víctima de bullying.

“Mi hijo sufrió una crisis neurológica que lo llevó a él a querer huir de sus agresores, porque él estaba imaginándose que el lugar donde él estaba estaban sus buleadores, sin embargo los niños no estaban y él intentó esa madrugada cruzar la playa para ir a casa, que era el deseo mayor de él, estar en su lugar seguro, su espacio seguro y él en ese momento se pierde en el mar y no lo encontramos hasta dos días después ahogado”, contó su madre.

Jaeenne fundó entonces la Asociación José Bodoco Fortunato y trabaja en la prevención y conciención del bullying y el acoso, visitando escuelas alrededor del país y enseñando sobre los protocolos existentes para hacer denuncias.

“La prevención es importante, pero es importante también que hayan leyes y estas leyes se ejecuten, porque de nada sirve que estén ahí archivadas leyes, que no solamente sancionen los agresores, también estamos tratando de que los padres estén involucrados en esto. Sabemos que el primer lugar de enseñanza y aprendizaje es el hogar, así que también tenemos que detectar los fallos que están ocurriendo en los hogares y estos fallos que hay en los hogares se manifiestan entonces en los centros educativos y es allí donde nosotros vemos niños que vienen de entornos sociales difíciles, que a la misma vez estos niños que están en estas situaciones causan afectaciones a otros”, apuntó.

La diputada Hernández ha presentado el Anteproyecto de Ley 84, que crea el Programa de Prevención, Detención y Reparación Temprana del Acoso Escolar y la Violencia Juvenil.