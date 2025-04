Ministra de Educación insta a profesores a tomar licencia sin sueldo para protestar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, instó este lunes 07 de abril a los profesores a tomar licencia sin sueldo para que puedan continuar con sus llamados a protestar, que realizan por más de una semana y que ha estado afectando a los estudiantes.

”No hemos terminado el primer mes de clase y es la tercera vez que tenemos llamados a paro. Así no se puede. Por lo tanto, queremos invitar a todos los profesores que se quieren dedicar a la cosa política, que soliciten una licencia sin sueldo. Hay alrededor de 10 a 15 mil docentes desempleados con ganas de trabajar y atender a los estudiantes”, comentó Molinar, en conferencia de prensa.

La ministra de Educación reaccionó así al último anuncio que hicieron los gremios docentes de una huelga indefinida, a partir del próximo miércoles 23 de abril, en rechazo a las reformas de la Caja de Seguro Social.

El dirigente de Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, afirmó que el próximo lunes 07 de abril los maestros regresarán a las aulas y que en el período antes del 23 de abril se reunirán con los padres de familia para explicar la situación. Aseguró que 26 gremios magisteriales han aceptado sumarse a la huelga indefinida, que empezará después de Semana Santa.

“Nuestros estudiantes no pueden ser rehenes de la decisión de un grupo que se quiere dedicar a la actividad política. No podemos seguir teniendo a los estudiantes impidiéndoles el derecho a tener las herramientas para construir sus futuros”, criticó Molinar.

Añadió que “los profesores también han mostrado su descontendo sobre temas como la lucha de la soberanía del Canal, los aranceles de Trump, el rechazo al embalse de Río Indio. Si van a estar así durante el año es mejor que se hagan a un lado y se dediquen a la política para que nosotros contratemos a gente que sí le importa la educación de nuestros estudiante”.

La ministra de Educación expresó que como entidad deben respoder al sistema educativo y atender a los estudiantes. Aclaró que hay muchos docentes desempleados, pero reconoció que durante los llamados a huelga declarados la semana pasada reportaron una cifra baja de ausencias por parte de los profesores.

Sin embargo, aclaró que harán cumplir la ley y quien no trabaje no cobrará. “Si tu asumes una lucha y una causa es porque sabes que eso tendrá consecuencia”, dijo.

Molinar confesó que el sábado 5 de abril el ministerio de Educación había organizado una reunión para dialogar con los profesores, pero no asistieron. Algunos, dijo, no fueron bajo la excusa de no sufrir represalias.

Aunque se respete el derecho a la manifestación, la titular de Educación defendió que dichos actos no se pueden dar a costa del sistema de educativo. Desmintió que exista una persecución para quienes protestan.

Con el nuevo llamado a huelga para el próximo 23 de abril, Molinar aseguró que es un llamado de una minoría y exhortó a los padres de familiar a enviar a sus hijos a las escuelas. “Nosotros vamos a mantener las clases. Haremos lo que tendremos que hacer, todo lo demás son libertades individuales, que no son compatibles, porque son consignas políticas”, aseguró.