Mulino: Advertencia a la directiva de la CSS y la reunión con Vamos

El presidente electo de la República, José Raúl Mulino, se reunió la mañana de este jueves con autoridades locales y diputados electos de la coalición Vamos, con el objetivo de conocer sus aspiraciones y en qué puntos pueden encontrar coincidencias que coadyuven a la gobernabilidad para este quinquenio 2024-2029. Mulino habló en el encuentro de temas nacionales, como la escogencia del nuevo director de la Caja de Seguro Social. El presidente electo envió un mensaje a la junta directiva de la Caja de Seguro Social. “No se les ocurra proponer ninguna terna, porque no lo voy aceptar” al alegar que el periodo de “la mayoría” de los directivos está vencido. Aunque los tres representantes del sector obrero en la junta directiva de la CSS fueron designados por el presidente Laurentino Cortizo, la Asamblea Nacional no los ratificó, y a esto se suma que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados cuestionó las tres designaciones de Cortizo porque no formaron parte de las tres que envió el gremio. Mulino dijo que se debe designar a los nuevos directores de la CSS como dice la ley. La junta directiva de la CSS abrió el pasado miércoles 29 de mayo, la convocatoria para elegir a un nuevo director general de la institución para el periodo 2024-2029. El presidente electo también se refirió a las impugnaciones presentadas contra las proclamaciones a diputados electos, y pidió al Tribunal Electoral resolver los procesos antes del próximo 1 de julio, cuando se inicie el nuevo quinquenio. Mulino sostuvo primero una reunión con los alcaldes electos de Colón, Diógenes Galván; Los Santos, Raúl Montenegro, y San Miguelito, Irma Hernández –que pertenecen a Vamos– y luego con la bancada de esa coalición de independientes, en la que participó el diputado Juan Diego Vásquez. Mulino calificó como extraordinario y refrescante el encuentro con estos diputados jóvenes. Aseguró que la relación de los diputados con su gobierno será amplia y con el compromiso de apoyar las iniciativas propuestas por el Ejecutivo. Janine Prado, diputada electa del circuito 9-1 y jefa de bancada Vamos, reiteró el compromiso de la bancada de trabajar por el beneficio del país “apostamos a la gobernabilidad que el país requiere en este momento importante y crucial donde necesitamos una verdadera recuperación económica, generación de empleos”, sostuvo. Conversaron sobre la necesidad de contar con una agenda legislativa que responda a las necesidades de los panameños, y expresaron su interés en conocer sus planes tanto a nivel nacional como en cada circuito representado. Los diputados de la coalición Vamos, agradecieron al presidente Mulino su disposición de escucharlos y le manifestaron su disposición de apoyar las propuestas de su administración que busquen el bien común. AsImismo, los alcaldes electos presentes en el encuentro dialogaron con Mulino, subrayando la importancia de que el gobierno acompañe los esfuerzos de las municipalidades desde una agenda programática concreta que permita la ejecución de planes y programas. Solicitaron una descentralización transparente y participativa que aporte más recursos a las autoridades locales.

Postura de Mulino sobre botellas y descentralización paralela

El mandatario declaró que la descentralización paralela es una sinvergüenzura y afirmó que no va a repartir partidas ni tampoco botellas. Además, dejó claro que su interés no está en comprar ni alquilar diputados, sino en buscar gobernabilidad con la administración y sin chantajes... “se acabó el qué hay pa mí, ténganlo bien claro... aquí hay un presidente que no se va a dejar extorsionar”, sostuvo. El presidente electo dijo que no cuenten con él para elevar el presupuesto de la Asamblea Nacional “ellos saben para qué lo hicieron y por qué lo hicieron, pero no cuenten conmigo para este tipo de prácticas”. Adelantó que para 2025 va a presentar un presupuesto de la nación cónsono con la austeridad que se debe cumplir como gobierno. Mulino informó que en las próximas semanas se reunirá con los diputados de las otras bancadas electas. Esta sería la segunda reunión de este tipo, ya que el primer encuentro lo sostuvo con los diputados electos de Realizando Metas.

¿Quiénes participaron en la reunión con el presidente electo José Raúl Mulino?

Presidente opina sobre la impugnación a 22 diputados

Presupuesto de la Asamblea Nacional

Mulino se reunirá con otras bancadas