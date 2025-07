Mulino dice que la interconexión va; grupos originarios piden respeto

La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia es una prioridad bilateral, y la oposición de las autoridades comarcales no frenará el proyecto. Así lo manifestó este jueves 24 de julio el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal en la Presidencia de la República.

“Nosotros respetamos las autonomías comarcales, sus procesos internos, su mecanismo de consulta, etc... pero yo no voy a detener la interconexión con Colombia por aspectos que pasan por peticiones como la carretera Agua Fría, por ejemplo. Se les va a hacer. Se les respeta su institucionalidad comarcal. Pero eso no es otro país. Gunayala no es otro país. Y esto es estratégico”, manifestó Mulino. “Así como los puertos son una visión nacional y estratégica, la interconexión con Colombia lo es igualmente. Y no es que se va a hacer de cualquier manera. Se va a hacer como tiene que hacerse. Pero cuando se toma la decisión, se va a tomar la decisión. Punto. La comarca no es un país aparte”, recalcó.

Las declaraciones del mandatario generaron molestia en algunos miembros de la comunidad guna. “El presidente está como perdido. A nivel constitucional se reconoce la propiedad colectiva sobre las tierras. Y las tierras son inalienables y no pueden ser enajenadas. Hay normas constitucionales que dicen que el Estado respeta la autonomía también a nivel constitucional. Son leyes de la República y hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que hablan sobre la propiedad colectiva indígena”, resaltó el abogado Héctor Huerta, de la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá. “Hay compañías y va a haber una afectación sobre la tierra, va a haber una afectación sobre recursos. Pero ellos no quieren dar un solo centavo. Ellos quieren pasar todo eso al Estado. ¿Hasta cuándo el Estado va a financiar a las compañías parasitarias de este país?”, cuestionó.

El proyecto de interconexión eléctrica atravesaría parte del territorio de distintos pueblos originarios en Panamá y Colombia. Del lado colombiano, el Gobierno asegura que ya han culminado las consultas con 6 de los 12 pueblos originarios afectados. En Panamá, hay opiniones divididas entre las distintas comarcas, ninguna de las cuales ha aceptado aún la ejecución del proyecto.

El Congreso General Guna emitió una resolución en 2023 rechazando el estudio de impacto ambiental categoría 3 del proyecto. Luego de las declaraciones esta semana, primero del secretario de Energía y ahora del presidente Mulino sobre una visita a la comarca, emitieron un comunicado reiterando su postura y afirmando desconocer cualquier tipo de reunión o visita.

Al parecer, se trató de un error de comunicación por parte del Gobierno. Aunque públicamente hablan de una visita a Gunayala, el recorrido planeado realmente será a otra comarca guna, la comarca de Wargandí.

“Por ahora, la visita no está con Gunayala, sino con Wargandí”, explicó el secretario de Comunicación del Congreso General de Gunayala, Anelio Merry. “Estamos observando que hay confusión de regiones. Gunayala es un territorio aparte de la comarca de Wargandí, que es pueblo Gunadule también. Pero insisten en decir Gunayala, cuando más bien es Wargandí”, explicó Merry.

El secretario general de la comarca Wargandí, Rudencio Herrera, conversó con La Estrella de Panamá y dio más detalles. “Mañana tenemos actividad del aniversario de la comarca, por lo cual las autoridades como la ministra de Gobierno y otros equipos están invitados y ya me confirmaron que mañana vienen acá y hay actividades”, dijo. “Sobre la interconexión eléctrica, acá en la comarca Wargandí ya hemos emitido resolución y ya hemos hecho un memorándum con Etesa, con ICP (compañía binacional responsable del proyecto) sobre el estudio, pero no específicamente de la construcción. Todavía no nos hemos sentado para discutir la ejecución del proyecto, el congreso todavía no ha decidido”, detalló Herrera.

Adelantó que el próximo 15 de agosto habrá un congreso ordinario en la comarca en el que podría discutirse el tema, aunque aún no se ha definido oficialmente la agenda.

Existen distintos proyectos que se han realizado a lo largo de los años en territorio de pueblos originarios con su consentimiento, como es el caso de las líneas de fibra óptica en la comarca Gunayala.

“Negociamos los términos económicos, todo transparente. Se vio claramente cuánto nos van a pagar. Eso le ingresa a la comarca sin problema, porque es lo correcto. Pero en la interconexión no quieren pagar ningún centavo”, apuntó el abogado Huerta, que también trabaja con la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip). “Gunayala es parte del Estado. Las autoridades nuestras son autoridades reconocidas por la ley y por la Constitución. Nosotros tenemos gobernabilidad sobre nuestros territorios. Tenemos normas constitucionales que son del Estado panameño. Tenemos leyes que son del Estado panameño que dicen que no lo pueden hacer sin el consentimiento. Mulino es el presidente de todos los panameños, les guste o no les guste también de los indígenas”.