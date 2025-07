‘Guna Yala no es otro país’, Mulino asegura que la interconexión con Colombia va

La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia es una prioridad bilateral, y la oposición de las autoridades comarcales no frenará el proyecto. Así lo manifestó este jueves 24 de julio el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal en la Presidencia de la República.

“Nosotros respetamos las autonomías comarcales, sus procesos internos, su mecanismo de consulta, etc... Pero yo no voy a detener la interconexión con Colombia por aspectos que pasan por peticiones como la carretera Agua Fría, por ejemplo. Se le va a hacer. Se le respeta su institucionalidad comarcal. Pero eso no es otro país. Gunayala no es otro país. Y esto es estratégico”, manifestó Mulino.

“Así como los puertos son una visión nacional y estratégica, la interconexión con Colombia lo es igualmente. Y no es que se va a hacer de cualquier manera. Se va a hacer como tiene que hacerse. Pero cuando se toma la decisión, se va a tomar la decisión. Punto. La comarca no es un país aparte”, enfatizó.

El mandatario confirmó que este viernes viajarán a la comarca funcionarios de alto nivel, liderados por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, acompañada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade y la Oficina de Electrificación Rural.

“La interconexión con Colombia es una prioridad bilateral, tanto de mi gobierno como del gobierno del presidente Petro con quien tenemos la más amplia comunicación sobre este tema y otros con el ánimo de lograr que nuestra región a través de Panamá se interconecte y se interconecte con buena capacidad de energía. Nosotros respetamos las autonomías comarcales, sus procesos internos, su mecanismo de consulta, etc...”, aseguró el mandatario.

La Estrella de Panamá contactó autoridades comarcales de la comarca Gunayala, que aclararon que la reunión con las autoridades no es con ellos, sino con la comarca guna de Wargandí.

“Por ahora, la visita no está con Gunayala, sino con Wargandí”, explicó el secretario de Comunicación del Congreso General de Gunayala, Anelio Merry. “Mientras tanto se mantiene nuestra posición establecida en la Resolución de Usdub”, añadió, haciendo referencia a una resolución de 2023 en la que rechazan el estudio de impacto ambiental del proyecto.

”Estamos observando que hay confusión de regiones. Gunayala es un territorio aparte de la comarca de Wargandi que, es pueblo Gunadule también. Pero insisten decir, Gunayala cuando más bien es Wargandi”, explicó Merry. Apuntó que hasta el momento no tiene conocimiento de reuniones del autoridades de Gunayala con el Gobierno Nacional.