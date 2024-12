Mulino sobre la CSS: ‘No hay plan B’; Vamos pide tiempo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, declaró en su conferencia semanal que “no hay plan B” a las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS).

“La Asamblea tiene en este momento el bate, la pelota y la manilla”, manifestó el mandatario. “No hay plan B”.

“Yo le presenté a este país un proyecto coherente y bueno. Verificado en su matemática por organismos internacionales que saben de esto. Yo no he observado aún una propuesta ni siquiera cercana a buena. Y he escuchado un carnaval de locuras en esas consultas de la Asamblea que lo que promueven es miedo. La Asamblea tiene una enorme responsabilidad y yo no voy a retirar el proyecto de ley”, sentenció Mulino. “No existe plan B. Ellos tienen tres caminos. Aprobar, rechazar o dejar que esto se extinga dentro de la agenda legislativa”.