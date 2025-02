Mulino sobre peaje gratuito a EE. UU.: ‘Es una falsedad del Departamento de Estado’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó la mañana de este jueves 6 de febrero enérgicamente el comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos que planteó que sus buques de guerra cruzarían el Canal de Panamá gratuitamente.

Mulino calificó como una “falsedad” la información que indicaba un cambio de peajes por el paso de la vía acuática en beneficio de Estados Unidos.

”Me sorprendió mucho el comunicado del Departamento de Estado porque están haciendo comunicados importantes en función de una falsedad y eso es simple y sencillamente intolerable”, destacó Mulino en su conferencia semanal de los jueves desde el Palacio de Las Garzas.

El presidente también planteó que no se debe seguir explorando las relaciones bilaterales entre ambos países “en base a mentiras y falsedades”.

Mulino compartió un poco sobre su reciente conversación telefónica con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en donde hablaron sobre diversos temas, incluyendo la migración y la imposibilidad constitucional de fijar o aumentar peajes del Canal de Panamá por parte del presidente o el gobierno.

El mandatario expresó que en esa conversacion con Hegseth estuvieron presentes tres ministros de Estado.

“En todo momento he conducido esto de buena fe. Yo puedo hacer lo que yo puedo hacer, pero no voy a transgredir la constitución nacional, en pretexto de nada ni de nadie. Comprendo los problemas políticos internos que puedan haber en Estados Unidos (...) pero no por eso me tengo que saltar las reglas democráticas para imponer mi capricho”, dijo.

Asimismo, anunció que ya se notificó al Embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, de tomar acciones respecto a las mentiras del Departamento de Estado y se ha compartido a todas las demás embajadas de Panamá en el exterior el comunicado emitido en la noche de este 5 de febrero por la Autoridad del Canal de Panamá.