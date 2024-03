Panamá conmemora el 8M pidiendo cese de la violencia contra las mujeres

“Que en las reuniones familiares no se encubra a violadores”, es una de las frases que se leía durante la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En la mayoría de las pancartas la solicitud de las feministas era el cese de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres en Panamá.

La Red de Feministas de Panamá convocó, este viernes, a varias organizaciones feministas para participar de la marcha que comenzó en el parque Porras y acabó en la cinta costera.

“Es necesario alzar la voz para denunciar las brechas que se mantienen en la economía y en la política. Esto se refleja en los embarazos no planificados, en los casos de los delitos sexuales, que afectan principalmente a las niñas y adolescentes. Estamos acá para denunciar que todavía quedan muchas tareas pendientes, como por ejemplo, que los espacios sean seguros para las niñas, adolescentes y mujeres”, explicó Jennifer Delgado, directora ejecutiva de Aplafa.

Un reto por cumplir en Panamá es que se apruebe la ley sobre el aborto, agregó Delgado. “El aborto es legal por tres razones: por delitos sexuales, si corre peligro la mujer, o por malformaciones del feto. Sin embargo, los plazos para poder abortar cuando una víctima sufre de violación, son muy cortos. Es decir, las niñas, adolescentes y mujeres en el plazo estipulado no van a poder saber que están embarazadas, acceder a la denuncia, al proceso y, por ende, a la interrupción del embarazo. Es necesario que se revise la ley”, detalló a La Estrella de Panamá.

Es necesario que las niñas, adolescentes y mujeres tenga acceso a información, a educación científica e integral, a los derechos reproductivos. Tener acceso a servicios de salud, a anticonceptivos y, por supuesto, con respecto a los embarazos no planificados producto de una violación, que se pueda cumplir con la legislación, concluyó Delgado.

“No quiero tu piropo, quiero tu respeto. La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Quiero vivir no sobrevivir. ¡Señor, señora, no sea indiferente, que violan a las niñas en la cara de la gente!”, eran las exigencias de las feministas durante el recorrido por las calles.

Una de las participantes fue la científica y miembro de la Fundación Ciencia en Panamá, Gabrielle Britton. Para erradicar las problemáticas que viven las mujeres, dijo, se debe tener un enfoque de género en todas las políticas públicas, porque el género es transversal.

“Algunas personas que se están postulando a puestos públicos [para las elecciones del 5 de mayo] hablan de cerrar oficinas, cuando se debe estar abriéndolas y fortaleciéndolas. A Panamá le falta mucho en materia de género, porque son menos del 15% las mujeres que aspiran a un cargo político, cuando en el país el 50% de la población son mujeres.

En el Ministerio de la Mujer, una de las iniciativas puede ser dotarlo de presupuesto, y que allí trabajen personas especialistas en el tema de género, no poner a personas por política, sino de verdad, personas que han sido capacitadas y tienen experiencia para llevar adelante el Ministerio de la Mujer (...) Esto es un proceso, no es que será de un día para otro. El argumento de que porque no sirve, un ministerio se debe cerrar, entonces cuántos ministerios no se cerrarían”, puntualizó a este medio.

La actividad terminó en el anfiteatro de la cinta costera. Cada representante de la Red Feminista de Panamá hizo una denuncia sobre la situación de las niñas y adolescentes en Panamá, entre las que se mencionó la violencia en todas sus formas.