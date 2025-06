Puercos, vertederos y barriadas, detrás de la crisis de Azuero

Once procesos administrativos, nueve fincas paralizadas, cuatro casos ante el Ministerio Público. La crisis del agua en Azuero ha generado una miríada de acciones legales y puesto 10 millones de dólares a la disposición de las autoridades para responder al estado de emergencia, pero la solución al problema permanece distante.

Funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), entre otras instituciones, pasaron la última semana visitando fincas, barriadas y otros sitios para contener la contaminación en el río La Villa y el río Estivaná.

La contaminación del Río La Villa y el Río Estivaná viene de varias fuentes. Mucho se ha hablado de las fincas porcinocultoras, pero los puercos no tienen la culpa de todo. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha abierto 11 procesos administrativos y el Ministerio Público lleva adelante 4 casos por la contaminación del agua, de acuerdo a la directora nacional de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente, Marilyn García Paredes. Entre ellos se encuentran varias fincas, pero también el vertedero de Macaracas y una barriada que contamina con su tanque séptico.

“Nosotros ya tenemos un proceso penal y administrativo y hemos colaborado con el Ministerio Público en el caso del tanque séptico de la barriada”, afirmó García Paredes. “Esta barriada, con más de 60 casas, tiene un tanque séptico en total abandono que vierte sus aguas crudas al río Estivaná, que es afluente del río La Villa. El río presenta una alta presión antropogénica de distintas actividades que han hecho que no se pueda recuperar de manera natural. Las condiciones en las que se encuentra requieren la intervención inmediata de todo lo que estamos haciendo y hemos venido haciendo durante estas dos semanas”, explicó.

“Este es un alcantarillado, que en realidad, para mi concepto, no está al 100%”, manifestó Alexander Pérez Gutiérrez, residente de Macaracas y porcinocultor. “Aquí no hay planta de tratamiento. Usted no escucha nada trabajando allí. Solo, son unas tuberías puestas con manjoles. Los manjoles, donde está el alcantarillado, recogen los desechos de 90% de la población de Los Santos. El excremento llega a esas lagunas. No digo que no seamos parte de la contaminación. Pero esto es un problema social. Esto es un grupo de contaminantes. Tienen que ir agarrándolos a todos. No declarar la guerra a los porcinocultores. Todas esas porquerizas grandes que están sancionando, todas tienen permiso de MiAmbiente. Entonces, ¿cómo lo consiguieron?”, cuestionó.

Por otro lado se encuentra la contaminación por parte de los vertederos municipales. Los lixiviados, líquidos tóxicos que se filtran al correr el agua entre los desechos, se filtran desde el vertedero y llegan a las quebradas y ríos.

“Se sabe de dónde viene, se sabe que el lixiviado es el que cae a la quebrada, porque las aguas tú no las puedes controlar muy fácilmente. No tenemos los recursos para darle el buen mantenimiento al vertedero, tratamos de hacerlo lo más humanamente posible, pero las aguas siempre se filtran y llegan a la quebrada”, señaló el alcalde de Macaracas, Eliécer Cortés. “Entonces es un problema que hay que acabar de una vez, cerrando el vertedero. Pero hay que buscar solución, ¿dónde depositamos entonces la basura?”, cuestionó.

Cortés enfrenta un proceso administrativo y penal por la contaminación del vertedero municipal. “El problema todo el mundo lo conoce. Las investigaciones están viendo si está contaminado o no está contaminado y ya lo dijeron. Se dijo en el 2010, se dijo en el 2018, todos los años hacen pruebas. Yo tengo más de 40 años de vivir en Macaracas y ya el vertedero existía. Y desde el 2005 se viene dando el problema, se tocaba el tema, pero no se llega a la solución”, apuntó Cortés. “Yo creo que el gobierno tiene que nombrar una comisión de alto nivel para tomar decisiones. Pueden investigar y hasta meternos presos, pero sigue el problema porque no buscamos una solución”, declaró.

Además del vertedero de Macaracas, MiAmbiente advierte que el vertedero de Las Tablas también se encuentra en estado crítico. “Ya hicimos una inspección en sitio. Tenemos otros vertederos también en la provincia de Herrera, que también se encuentra en un estado que requiere atención inmediata. Tenemos el caso de los tanques sépticos y las plantas de tratamiento de algunas barriadas”, destacó la directora nacional de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente. “Tenemos también las lagunas de oxidación que fueron abandonadas por administraciones anteriores, tanto en la provincia de Herrera como en la provincia de Los Santos. Y tenemos una situación también crítica en Playa Venao. Estamos tratando de dar con los culpables que generaron este tipo de abandono, de contaminación”, aseguró.