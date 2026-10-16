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Presidente Mulino suspende las dianas y evalúa la realización de los desfiles patrios

Sin dianas en la Presidencia este 3 de noviembre por emergencia nacional
Sin dianas en la Presidencia este 3 de noviembre por emergencia nacional Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2026 12:53
Las tradicionales dianas del 3 de noviembre no se realizarán en la Presidencia, mientras el Gobierno evalúa el futuro de los desfiles patrios.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó la cancelación de las tradicionales dianas que se realizan en la Presidencia durante la madrugada del 3 de noviembre, en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias.

La decisión responde a la situación que enfrenta el país tras el sismo del pasado 9 de octubre, que afectó a miles de familias panameñas.

En cuanto a los desfiles patrios, el mandatario indicó que su realización será evaluada durante el próximo Consejo de Gabinete, donde analizará el tema junto a los ministros. La decisión final será comunicada oportunamente.

“Lo único que sí adelanto es que este año no habrá dianas en la Presidencia de la República, porque no hay nada que celebrar. Yo tengo que sentarme el martes en Gabinete; puede que lo evaluemos con los ministros para analizar. Sé que algunos lugares han suspendido fiestas tradicionales de ellos, pero los desfiles lo vamos a ver prontito”, manifestó Mulino.

La cancelación de las dianas se da en medio de las labores de asistencia y recuperación en las comunidades afectadas por el movimiento telúrico, mientras el Gobierno mantiene pendiente la decisión sobre el desarrollo de los desfiles del próximo 3 de noviembre.

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