Presidente Mulino suspende las dianas y evalúa la realización de los desfiles patrios

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó la cancelación de las tradicionales dianas que se realizan en la Presidencia durante la madrugada del 3 de noviembre, en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias.

La decisión responde a la situación que enfrenta el país tras el sismo del pasado 9 de octubre, que afectó a miles de familias panameñas.

En cuanto a los desfiles patrios, el mandatario indicó que su realización será evaluada durante el próximo Consejo de Gabinete, donde analizará el tema junto a los ministros. La decisión final será comunicada oportunamente.