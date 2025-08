Presupuesto 2026: Empresarios advierten que inversión sin reforma estructural no garantiza desarrollo sostenible

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) advierten que aunque hay señales positivas en el Presupuesto General del Estado para 2026, que asciende a $34.900 millones, el país aún enfrenta desafíos estructurales profundos que limitan la eficiencia del modelo presupuestario.

Según la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, uno de los aspectos más relevantes es que, por primera vez en varios años, los ingresos corrientes del sector público cubrirán en su totalidad el gasto operativo y los intereses de la deuda pública, un paso que consideran alentador en la ruta hacia la sostenibilidad fiscal.

“Esta es una señal en la dirección correcta. Reconocemos el esfuerzo del gobierno por contener el gasto operativo y apostar por más inversión pública”, manifestó De Sanctis.

El proyecto presupuestario, según la presidenta de Apede, contempla un aumento importante en la inversión pública respecto a 2025, lo que podría tener un impacto favorable si se ejecuta correctamente en sectores vulnerables como salud, educación, agua potable e infraestructura.

No obstante, advirtió que estos esfuerzos no serán suficientes si no se acompaña con una transformación estructural del aparato estatal.

Para De Sanctis, uno de los principales cuestionamientos que tienen sobre el presupuesto del 2026 recae sobre el tamaño y el crecimiento desordenado del Estado panameño. Actualmente, dijo, la planilla estatal supera los 250.000 funcionarios y representa un gasto anual que ronda los $6.000 millones, un peso que califican como insostenible.

“La planilla pública no se reduce porque responde más a criterios clientelistas que a un enfoque de eficiencia y efectividad en la prestación de servicios”, indicó la presidenta de Apede.

A esta situación, De Sanctis comentó que se suma la existencia de más de 90 instituciones públicas, muchas de ellas con funciones duplicadas, lo que genera ineficiencia administrativa y alimenta el déficit fiscal.

Insistió en la necesidad de una reforma integral que reorganice la estructura del Estado, reduciendo redundancias y orientando el gasto hacia el ciudadano.

La organización empresarial también critica la ausencia de propuestas legislativas concretas para racionalizar el gasto y optimizar la estructura estatal. Según De Sanctis, “no basta con ajustar cifras”, sino que es necesario reformular completamente la lógica de presupuestación y ejecución del gasto público.

El gremio también cuestiona la permanencia de exoneraciones fiscales obsoletas, algunas vigentes desde hace más de 30 años, y advierte sobre el riesgo de mantener asignaciones presupuestarias atadas a porcentajes del PIB que no reflejan la realidad económica del país.

“La sostenibilidad fiscal no puede construirse sobre un sistema de gasto condicionado a cifras irreales. Debemos repensar el modelo y adaptarlo a la verdadera capacidad de ingresos del Estado”, advirtió la empresaria.

Otro tema que preocupa a Apede es la tasa de desempleo, que se mantiene en el 9,5%, sin considerar los recientes despidos masivos registrados en Bocas del Toro, donde más de 6 mil panameños perdieron sus empleos.

Esta situación, según la presidenta del gremio empresarial, debe ser un llamado urgente al gobierno para generar condiciones que impulsen la inversión privada y fomenten el empleo formal.

“El presupuesto debe ser una herramienta para estimular la productividad y generar oportunidades reales para los ciudadanos”, agregó.

Apede concluye reiterando su disposición a colaborar con el gobierno nacional, ofreciendo propuestas técnicas y promoviendo el diálogo multisectorial como vía para construir un presupuesto que realmente responda a las necesidades del país y promueva el desarrollo humano.

“Comprendemos las limitaciones del contexto económico, pero Panamá necesita un Estado más eficiente, con recursos distribuidos de forma racional, que promueva la confianza y estimule el crecimiento”, concluyó De Sanctis.