Gilberto Santa Rosa reconoce las raíces del reguetón en Panamá

El legendario salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa ha causado revuelo tras brindar un inesperado y contundente respaldo al reggae panameño durante una reciente entrevista en el pódcast del reconocido locutor Enrique Santos. En la conversación, el artista afirmó que ”las raíces del reguetón están en Panamá”, una declaración que alimenta el histórico debate sobre los orígenes de la música urbana.

La afirmación surgió mientras promocionaba su nuevo tema Misterio, una colaboración con el colombiano J Balvin, incluida en su más reciente álbum Mixteip, donde explora nuevos sonidos y fusiones musicales.

“Las raíces del reguetón, perdón, no quiero ser controversial y no soy de ese género, pero yo lo escuché en Panamá”, expresó Santa Rosa, haciendo referencia a sus recuerdos sobre los inicios de la música urbana a principios de los años 90.

El salsero también compartió una anécdota personal que refleja su conexión con el país: “Vine a Nueva York, toqué en una sociedad de panameños, no me conocía nadie, no me querían escuchar, y hoy en día Panamá es uno de los sitios que más me quieren”, recordó con afecto.

Las declaraciones de Gilberto Santa Rosa llegan en un contexto donde el papel de Panamá en la gestación del reguetón ha sido frecuentemente minimizado.

A pesar de que artistas como El General, Nando Boom, Renato, Apache Ness, entre otros, popularizaron el reggae en español en los años 80 y 90, la narrativa dominante ha favorecido a Puerto Rico como la cuna del reguetón moderno.

Sin embargo, expertos musicales e historiadores del género han coincidido en que Panamá desempeñó un rol crucial en las bases rítmicas, líricas y estilísticas del reguetón, siendo el reggae en español el eslabón fundamental que luego evolucionaría hacia el sonido global que hoy domina las listas musicales.

Aunque Gilberto Santa Rosa aclaró que no pretendía causar controversia, sus palabras resuenan en una generación que exige mayor visibilidad y reconocimiento al reggae panameño como semilla de un género global.