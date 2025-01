¿Qué dice la enmienda Deconcini? ¿Puede EE. UU. usar el Tratado de Neutralidad para tomar el control del Canal de Panamá?

La respuesta corta es no, al menos no en base al texto firmado entre ambas naciones. El Tratado de Neutralidad, firmado el 7 de septiembre de 1977 por Omar Torrijos y Jimmy Carter, es claro sobre la soberanía panameña y las instalaciones militares en el país una vez que se completara el proceso de reversión y el Canal pasara a manos panameñas en 1999..

“Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejara el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”, especifica el Artículo V del Tratado.

Estados Unidos y Panamá negociaron dos tratados, el Tratado del Canal que detalla la transferencia gradual de la administración de la vía a Panamá, y el Tratado de Neutralidad mediante el cual ambos países se comprometen a garantizar la neutralidad de la vía. El primer tratado expiró en 1999, mientras que el Tratado de Neutralidad tiene vigencia a perpetuidad.

“El Tratado del Canal y el Tratado de Neutralidad fueron negociados como parte de la misma transacción”, explicó el profesor de Derecho y Director de Estudios Legales Transnacionales de la Universidad de Vanderbilt, Harold G. Maier, en una publicación de 1983 titulada El Derecho a defender el Canal de Panamá.

“Como los derechos de defensa fueron dados a los Estados Unidos solamente durante la duración del Tratado del Canal, y como esa concesión fue hecha ante los negociadores cuando negociaron el Tratado de Neutralidad, es claro que bajo los textos de los dos tratados Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en Panamá para defender el Canal contra amenazas internas o externas después de 1999 sin el permiso de Panamá”, detalló Maier.

Luego de la firma de los tratados, el jefe de gobierno panameño, Omar Torrijos, y el presidente estadounidense, Jimmy Carter, emitieron un comunicado conjunto sobre la interpretación del Tratado de Neutralidad.

“Ambos países deberán, siguiendo sus respectivos procesos constitucionales, defender el Canal de cualquier amenaza al régimen de neutralidad y consecuentemente tendrán el derecho a actuar contra cualquier agresión o amenaza dirigida directamente contra el Canal o el tránsito pacífico de embarcaciones a través del Canal. Esto no significa, ni deberá ser interpretado, como un derecho de intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. Cualquier acción estadounidense estará dirigida a asegurar que el Canal permanezca abierto, seguro y accesible y nunca deberá ser dirigida contra la integridad territorial o la independencia política de Panamá” - Comunicado conjunto de Omar Torrijos y Jimmy Carter.

Enmienda Deconcini

Los Tratados Torrijos-Carter generaron fuertes críticas dentro de Estados Unidos, dónde muchos políticos consideraban que el país estaba “regalando” un recurso estratégicamente vital de Estados Unidos a Panamá.

Luego de firmados los tratados, el senador de Arizona Dennis Deconcini redactó un texto como enmienda al Tratado de Neutralidad que fue aprobado por el Senado.

“Si el Canal es cerrado, o sus operaciones son interferidas, los Estados Unidos y la República de Panamá tendrán cada una independientemente el derecho de tomar los pasos que consideren necesarios de acuerdo a sus procesos constitucionales, incluyendo el uso de fuerza militar en Panamá para reabrir el Canal o restaurar las operaciones del Canal”, reza el texto aprobado por el Senado el 15 de marzo de 1978.

La respuesta de Panamá fue enviar una carta a la Organización de Naciones Unidas denunciando que Estados Unidos se había tomado, con una enmienda, el derecho a intervenir militarmente en Panamá, lo que violaba los principios de la organización.

El senador estadounidense se vio forzado a suavizar su lenguaje y un mes después, el 18 de abril de 1978, se aprobó la siguiente enmienda ante el Senado:

“En cumplimiento con su adherencia al principio de no-intervención, cualquier acción tomada por los Estados Unidos en el ejercicio de sus derechos para asegurar que el Canal de Panamá permanezca abierto, neutral, seguro y accesible, podrá ser solo para el propósito de asegurar que el Canal permanezca abierto, neutral, seguro y accesible, y no tendrá como propósito, ni será interpretado como el derecho a intervenir en los asuntos internos de la República de Panamá o interferir con su independencia política o soberanía territorial”.

Cuando el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, vociferó a finales de diciembre sus intenciones de tomar el control del Canal, expertos como el historiador y parte del equipo negociador de los tratados, Omar Jaén Suárez, recordaron que el texto es claro. “Panamá tiene que estar de acuerdo. Si Panamá no está de acuerdo, no pueden. Tan sencillo como eso. La única forma sería en caso de que estuviese en peligro. Pero, ¿cuál es el peligro? Es absurdo. Es incomprensible”, afirmó.

Para el analista internacional, Julio Yao, Panamá debe desvincularse del Tratado de Neutralidad. “Nosotros tenemos que denunciar el Tratado de Neutralidad. Denunciar jurídicamente significa que Panamá se debe desvincular ante todo el mundo de ese tratado. La principal razón es que el Tratado de Neutralidad fue enmendado por el Senado norteamericano después que Panamá y Estados Unidos firmaron el tratado y eso no se puede hacer, eso es ilegal”, manifestó Yao. “El derecho internacional dice que un tratado bilateral nunca puede aceptar enmiendas, se tiene que renegociar. Lo que correspondía a Panamá era renegociar y no aceptar el tratado. Panamá lo aceptó por razón de fuerza mayor, yo sé que había que hacer algunas concesiones pero no tantas. Tenemos que pedir la denuncia, desvincularnos del tratado para obligar a Estados Unidos a renegociar. Panamá tiene todo el derecho a hacerlo”, añadió.