Recapturan a alias ‘Careka’, evadido de La Joyita

Alias “Careka”, quien se había fugado del centro penitenciario La Joyita, fue recapturado este lunes en el sector de Ciudad Radial, Juan Díaz.

La diligencia se realizó en calle 16 mediante un operativo de allanamiento ejecutado por unidades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

El detenido figuraba en la lista de prófugos con recompensa de $2 mil y mantenía procesos por delitos contra la vida e integridad personal, específicamente en la modalidad de homicidio.

Además, era señalado como cabecilla de una organización criminal que operaba en el distrito de La Chorrera.

La Policía Nacional informó que continuará desarrollando operaciones dirigidas a la recaptura de prófugos de la justicia, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y el combate a la criminalidad en todo el país.