Reformas al Seguro: Gremios no descartan huelga indefinida; Mulino cierra el puño ante protestas

La Estrella de Panamá conoció que los dirigentes de las organizaciones sostendrán este sábado una reunión para evaluar las próximas acciones y no descartan declarar una huelga indefinida.

“La demanda es derogatoria de la Ley 462 que privatiza el sistema de pensiones, aumenta la edad de jubilación y disminuye el valor de las pensiones; contra la apertura de la mina de First Quantum, en defensa de la soberanía nacional por la agresión de Trump y los vendepatrias del gobierno de [José Raúl] Mulino; en defensa de los derechos humanos y la libertad sindical”, denunció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, en su cuenta de X.

Estudiantes y administrativos de la Universidad de Panamá (UP) también salieron a protestar de manera pacífica, pero entrada la tarde se registraron enfrentamientos entre las organizaciones estudiantiles y agentes antidisturbios tras la intervención de la Policía Nacional.

“Rechazamos de manera categórica la Ley 462 que disminuye significativamente las pensiones de los trabajadores [...] las leyes que se discuten en la Asamblea y a través del órgano Ejecutivo, deben ser leyes en favor del pueblo panameño y no solamente de los intereses del sector empresarial”, señaló Diógenes Sánchez, miembro de la Asociación de Profesores de la República de Panamá.

Mulino reacciona

También ayer, el mandatario se refirió a las protestas contra la Ley 462, dejando claro que no dará marcha atrás pese a los reclamos.

”Olvídense de cualquier tipo de reconsideración sobre esa ley. Esa ley llegó para quedarse y hoy es ley de la República. El que no la ha visto, ya está en la Gaceta Oficial, así que vaya a estudiarla”, sentenció.

El presidente comentó que la nueva legislación le da al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al director de la CSS, Dino Mon, la potestad de “transformar”, “modernizar” y “depurar” la entidad.

”Ya no hay excusa. Ustedes tienen ya el bate, la pelota y la manilla. Ahora solo les queda jugar”, acotó.

Además, comentó que buscarán impulsar una ley de patronatos de hospitales públicos para implementala en otros centros de salud.

Las palabras del gobernante se dan en medio del llamado “paro” de los grupos magisteriales y sindicales, que ya suma casi tres semanas desde que el mandatario sancionara la normativa.

Frente a las movilizaciones, Mulino pidió a su equipo “no dejarse atropellar por los grupos radicales que jamás hicieron una propuesta remotamente coherente u organizada y que jamás iban a apoyar la ley”.

Una declaraciones que marcan el pulso entre el mandatario y las organizaciones populares, que reacionaron diciendo que sí fueron presentadas propuesta, entre ellas una elaborada por la Universidad de Panamá, pero que “no fueron escuchadas”.

Además, Mulino definió el llamado a huelga como un “gran fracaso” y calificó a quienes protestan como “comunistas”.

”Vi todas las fotos de las benditas huelgas de todos estos comunistas y son ellos con ellos. Cuando se les acaba el billete, como se les acabó, ya no hay conspiración, porque ellos conspiran con plata ajena. Ahora no tienen plata y no van a tener plata, así que vayan a trabajar”, afirmó, para luego ligar las manifestaciones con una supuesta intención de “cambiar” el sistema.

”Si no les gusta Panamá, que se vayan para Venezuela, Cuba o Nicaragua, pero que no vengan aquí a pescar en la anarquía, para intentar cambiar un sistema democrático”, sostuvó Mulino.

De acuerdo con la última encuesta VEA Panamá de La Estrella de Panamá, el 60 % de los panameños rechaza la nueva ley de la CSS y 61 % considera que no va mejorar las condiciones financieras de la institución.