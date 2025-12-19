Regalos de fin de año: Estos son los más buscados para obsequiar en Navidad

Desde que llega diciembre los centros comerciales se saturan y acercándose la navidad los padres empiezan a comprar los regalos para su familia.

Esta Navidad, los regalos tecnológicos encabezan nuevamente la lista de los más solicitados por niños y adultos. Consolas de videojuegos, dispositivos de realidad virtual, teléfonos móviles, bicicletas eléctricas y scooters se consolidan como las principales preferencias, relegando de forma gradual a los juguetes tradicionales.

Padres e hijos coinciden en que la tecnología se ha convertido en una de las principales formas de entretenimiento, mientras que los accesorios para crear espacios gamer —como sillas, escritorios, mouse y audífonos con diseños inspirados en superhéroes, personajes de Disney y princesas— ganan cada vez mayor presencia en las vitrinas comerciales.

Cabe destacar que uno de los juguetes más pedidos en esta navidad es sin duda los personajes de la película de Netflix Las Guerreras Kpop, que ha causado euforia alrededor del mundo.

Aun así, algunos comercios mantienen su apuesta por alternativas no tecnológicas, como peluches, juegos de construcción, carritos y juguetes clásicos, destacando que el juego tradicional continúa siendo clave para el desarrollo infantil.