Regalos de fin de año: Estos son los más buscados para obsequiar en Navidad

Desde que llega diciembre los centros comerciales se saturan y acercándose la navidad los padres empiezan a comprar los regalos para su familia. Esta Navidad, los <b>regalos tecnológicos</b> encabezan nuevamente la lista de los más solicitados por niños y adultos. Consolas de videojuegos, dispositivos de <b>realidad virtual</b>, teléfonos móviles, <b>bicicletas eléctricas</b> y scooters se consolidan como las principales preferencias, relegando de forma gradual a los juguetes tradicionales.Padres e hijos coinciden en que la tecnología se ha convertido en una de las <b>principales formas de entretenimiento</b>, mientras que los accesorios para crear <b>espacios </b><i><b>gamer</b></i> —como sillas, escritorios, mouse y audífonos con diseños inspirados en superhéroes, personajes de Disney y princesas— ganan cada vez mayor presencia en las vitrinas comerciales.Cabe destacar que uno de los juguetes más pedidos en esta navidad es sin duda los personajes de la película de Netflix <b>Las Guerreras Kpop</b>, que ha causado euforia alrededor del mundo.Aun así, algunos comercios mantienen su apuesta por alternativas <b>no tecnológicas</b>, como peluches, juegos de construcción, carritos y juguetes clásicos, destacando que el juego tradicional continúa siendo clave para el <b>desarrollo infantil</b>.