Suspenden licitación de $3,1 millones para fabricar calcomanías vehiculares

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó suspender una licitación por $3,1 millones convocada por el Centro Vocacional de Chapala para la compra de materiales destinados a la confección de calcomanías del Programa Vehicular de 2027, tras admitir reclamos de dos empresas que cuestionaron varios requisitos del pliego de cargos.

La decisión, que quedó establecida el 8 de octubre de 2026, también ordenó aplicar medidas correctivas al pliego para ajustar las condiciones del proceso de selección.

Los reclamos fueron presentados por las empresas Raditek, Inc. y Sistemas de Seguridad Integrada (SSI), S.A., cuyos planteamientos llevaron a la DGCP a revisar las condiciones establecidas para acreditar la representación legal, la experiencia comercial, la capacidad financiera y la calidad de los materiales, entre otros aspectos.

En el caso de Raditek Inc., se cuestionó que algunas exigencias duplicaban documentos ya solicitados, mientras que otras podían restringir la participación de oferentes.

Una de estas fue las referencias comerciales. Según la empresa, exigir experiencia vinculada exclusivamente con autoridades de control vehicular podía excluir a participantes con experiencia en suministros similares para otros clientes.

Al revisar este requisito, la DGCP consideró necesario corregir la redacción para precisar el alcance de las referencias comerciales y evitar confusiones sobre las entidades que podían emitirlas. La institución indicó que estas referencias deben permitir valorar la experiencia y el desempeño comercial del proponente, tanto con clientes públicos como privados.

Otro punto se relacionó con las referencias bancarias. Raditek cuestionó que la capacidad financiera se acreditara únicamente mediante saldos promedio en cuentas de ahorro o corrientes, sin contemplar otros instrumentos financieros.

Sobre este aspecto, la DGCP recomendó incorporar alternativas como líneas de crédito y depósitos a plazo fijo, además de las cuentas bancarias, con el propósito de ampliar la participación de los proponentes.

Las muestras de calcomanías vehiculares constituyeron otro de los puntos cuestionados tanto por Raditek como por SSI.

Raditek advirtió que el pliego no definía con suficiente claridad las pruebas técnicas ni los criterios para evaluar las muestras, lo que podía dar lugar a decisiones subjetivas durante la selección de las propuestas.

La DGCP coincidió en que el documento no detallaba la metodología, las características técnicas que debían cumplir las muestras ni los parámetros para determinar si se ajustaban a las especificaciones establecidas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Por ello, ordenó adoptar medidas correctivas para garantizar que la evaluación se realice conforme a los principios de igualdad, equilibrio y transparencia. También exhortó al Centro Vocacional de Chapala a ajustar la cantidad y las condiciones de las muestras solicitadas.

Por su parte, SSI cuestionó específicamente el uso del término “similares” en las especificaciones de las muestras, al considerar que podía introducir subjetividad en la evaluación.

En su resolución, la DGCP fue más allá de una recomendación general y solicitó eliminar esa palabra en relación con las medidas de las calcomanías. La institución sostuvo que las características exigidas deben ser exactas y ajustarse a las resoluciones de la ATTT, sin dejar margen a interpretaciones subjetivas sobre el grado de similitud aceptable.