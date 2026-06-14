Tania Lam: ‘Los refugiados no vienen a quitarnos los trabajos’

Nosotros no tenemos presupuesto. Trabajamos de organizaciones como Acnur, el Consejo Noruego, Cruz Roja, todos los que nos den apoyo, porque el Ministerio de Gobierno no tiene tanto presupuesto. Nosotros no tenemos un presupuesto solo nuestro, o sea, nos manejamos por el ministerio y pues nada más con los privados de libertad ya se va mucho presupuesto del ministerio. Tenemos un presupuesto operativo, obviamente operamos en la oficina, pero si hay que hacer algún trabajo con los refugiados, traerlos, buscarlos, nos dan apoyo donde se queda, o sea cada vez que ellos vienen, que viene alguno, nosotros les damos la información como los lugares donde se pueden quedar, los teléfonos que pueden llamar si necesitan un abogado gratuito o un lugar dónde quedarse.Hacemos mucho sin presupuesto. Cuando nosotros llegamos en el 2024 había muchas personas sin documento que lo necesitaban para su día a día, los niños no podían solicitar la beca aunque muchos eran primer puesto, los registraban con otras personas y no sus papás para poder registrarlos, no podían acceder a salud, no tenían permiso de trabajo, cuenta un señor que trabajó informalmente muchos años y su jefe le guardaba el dinero porque no podía abrir una cuenta de banco. Lo primero que hicimos fue organizar una gira para ir a estas comunidades y traer a estas personas hasta acá. Cuando toma posesión Trump y dice no tengo presupuesto para las organizaciones, las organizaciones nos mandan correo diciéndonos ya no tenemos presupuesto para darles así que no podemos pagar la gira.Entonces hicimos varias reuniones coordinando con Migración, Acnur, la DIJ y otras instituciones. Nos organizamos para traerlos. En el mes de abril logramos tener a los primeros 40 residentes permanentes que vinieron del área de difícil acceso.