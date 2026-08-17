TE solicita $16.7 millones para Plan General de Elecciones

El Tribunal Electoral sustentó su presupuesto de 162.2 millones de dólares propuesto para 2027 este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Se destinarían 16.7 millones de dólares para el Plan General de Elecciones (Plagel) y 2.5 millones de dólares para comunicación.

El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, justificó el gasto en comunicación, que aumentaría 1.7 millones de dólares en comparación al último año, en la importancia de comunicar información sobre las elecciones y los otros servicios que realiza el Tribunal alrededor del país.

Sobre el Plagel, detalló que se necesitan entre 35 mil y 40 mil personas para conformar las mesas de votación, las cuáles serán responsables de verificar la transparencia del proceso electoral desde las primarias hasta la elección general.

En cuanto a las reformas electorales que serán aplicadas en el próximo torneo electoral, el Tribunal Electoral había previsto que serían anunciadas entre el 15 y el 30 de agosto de este año. Las autoridades de la institución prevén que la próxima semana esté listo el documento con las reformas para ser presentado a la ciudadanía.