Tras ‘revisión legal’ Policía Nacional rechaza tramitar alerta de Interpol para Martinelli

Después de una “revisión legal” la Policía Nacional comunicó la noche de este domingo 30 de marzo rechazó tramitar la solicitud del Órgano Judicial para incluir al expresidente Ricardo Martinelli en la base de datos de la Interpol.

De acuerdo con la entidad, ese tramite no se ajusta a los parámetros establecidos por Interpol a partir de 2014 y reafirmados en 2017, que prohíben la emisión de alertas rojas sobre ciudadanos en condición de refugiados o asilados políticos como es la situación actual de Martinelli, quien está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá desde este 7 de febrero de 2024.

La Policía Nacional recordó en un comunicado emitido la noche de este 30 de marzo que luego de la concesión del asilo otorgado por el Gobierno de la República de Nicaragua el Estado panameño a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha reconocido la condición de asilado político del exmandatario.

Por consiguiente y en base a las normas y procedimientos establecidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no resulta viable atender la solicitud de la jueza Baloisa Marquínez.

El comunicado reiteró que la petición de Marquínez no se “ajusta a los protocolos internacionales sobre la mteria”.

Un punto que la Policía Nacional recalcó que en el artículo No. 3 de la Interpol se destaca que la Organización no podía intervenir en asuntos de carácter político, militar, racial o religioso.

“De igual forma, en el artículo No. 2 del Estatus de Interpol, garantiza los derechos humanos y por lo tanto reconoce el derecho al asilo”, enfatizó la entidad.

El comunicado de la Policía Nacional surge luego que el Gobierno de la República de Nicaragua informó al Gobierno de Panamá que mientras no se aclare el estatus respecto a que sí existe o no una alerta de Interpol contra Martinelli Berrocal no podrán recibirlo.

La aclaración está en una carta fechada, este 30 de marzo de 2025, por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua dirigida a su homólogo panameño Javier Martínez-Acha.

Nicaragua aseguró que Martinelli seguiría contando con refugio y asilo humanitario en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá.