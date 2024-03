Tribunal no admite ‘recurso de hecho’ interpuesto por Martinelli en el caso ‘New Business

Los magistrados José Hoo Justiniani y Eyda Amarilis Juárez, del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, no admitió un “recurso de hecho” promovido a favor del expresidente Ricardo Martinelli por parte de su defensa.

Ese recurso se interpuso dentro del proceso que se le sigue a Martinelli por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en el denominado caso ‘New Business’.

En el Auto No.1 Inst No. 04-24 de 1 de marzo de 2024 se señala que los requisitos contenidos en el artículo No. 1156 del Código Judicial no fueron cumplidos a cabalidad.

Además, el Proveído N0. 01 de 11 de diciembre de 2023, era de conocimiento público y en este documento se establecía el mecanismo digital para que las partes en un término común formalizaran los recursos de casación.

El pasado mes de diciembre de 2023 el magistrado Manuel Mata Avendaño rechazó por extemporáneos los escritos contentivos de anuncio y sustentación de los recursos de apelación y solicitud de aclaración de sentencia presentados por los abogados del expresidente.

Los artículos No. 140 y 1147 del Código Judicial permiten la impugnación de providencias proferidas por los magistrados de un Tribunal Superior o los magistrados de la sala, es indudable que se debe respetar el trámite legal del debido proceso, “en conjunto con la adecuada lealtad y buena fe procesal de las partes para utilizar los medios impugnativos, tal como lo señala el artículo No. 1021 del Código Judicial”.