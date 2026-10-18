Universidad de Panamá proyecta sede de $3.2 millones en El Valle

La Universidad de Panamá proyecta construir una nueva sede académica en El Valle de Antón, provincia de Coclé, con una inversión preliminar de $3,243,449, para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior de jóvenes de esa comunidad y de localidades cercanas. La propuesta contempla el diseño, la construcción y el equipamiento de un edificio de dos niveles con aulas, biblioteca, laboratorio de informática, salón de conferencias y oficinas administrativas, además de estacionamientos, calles internas, aceras, áreas verdes y sistemas de seguridad. Además, el proyecto también incorpora rampas y servicios sanitarios accesibles. La iniciativa se desarrollaría en un terreno de dos hectáreas que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) cedió a la Universidad de Panamá, en las proximidades del hotel La Compañía. La disponibilidad de ese espacio constituye uno de los avances reportados para establecer la sede, aunque no confirma por sí sola que la obra tenga presupuesto definitivo o fecha de ejecución.

Una iniciativa retomada en 2025

El doctor Fulgencio Álvarez, director general de los Centros Regionales, Extensiones y Programas Anexos de la Universidad de Panamá, explicó que la propuesta retoma los esfuerzos de la institución por mantener una presencia académica en El Valle de Antón. En 2012, la universidad desarrolló un programa anexo en la comunidad, para el cual utilizó instalaciones facilitadas por un colegio local. La iniciativa cobró nuevo impulso en 2025, tras una propuesta promovida por el diputado Orlando Carrasquilla. Posteriormente, el Centro Regional Universitario de Coclé realizó un diagnóstico socioeconómico para identificar las necesidades de formación y las preferencias académicas de la población. Según la información suministrada, los resultados mostraron interés de jóvenes que enfrentan dificultades para trasladarse hasta Penonomé y continuar sus estudios superiores. No se detallan, sin embargo, el número de personas consultadas, la metodología del diagnóstico ni la cantidad de estudiantes que podría atender la futura sede. Estos datos permitirían dimensionar la demanda potencial y determinar qué capacidad debería tener la infraestructura para responder a las necesidades de la población.

Las carreras todavía están por definirse

La oferta académica será uno de los aspectos centrales para determinar el alcance de la nueva sede. La Universidad de Panamá deberá establecer qué carreras y programas responderían a las características productivas y sociales de El Valle de Antón y sus alrededores. Entre las áreas identificadas figuran turismo, mercadeo, agricultura y artesanías. También se ha considerado impartir formación técnica en inglés y desarrollar alternativas relacionadas con el turismo rural sostenible. Por ahora, estas áreas constituyen posibilidades de formación y no una oferta académica confirmada. La información no especifica cuáles programas se aprobarán, qué requisitos tendrán, cuándo abrirán sus matrículas ni si requerirán nuevas contrataciones docentes o equipamiento especializado. La definición de las carreras también determinará la relación entre la inversión en infraestructura y las oportunidades efectivas de formación para los estudiantes de la zona.

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