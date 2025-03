‘Viva se la llevaron y viva la queremos’ La historia de Dayra Caicedo

Su mamá, Dayra Miranda, recogería del suelo los restos del collar que le arrancaron del cuello durante el forcejeo. “Yo corrí para encima, el papá también, que es lo que presentan las imágenes”, cuenta su madre. “Yo iba detrás del papá cuando los hombres salieron armados, yo me aguanté y le dije a él que aguantara. Y entonces no pudimos hacer absolutamente nada”.

Tras la pista

Sospechosos

“Ellos consideran que hay elementos que la vinculan. La defensa no coincide con esos planteamientos”, manifestó su abogado defensor, Valentín Jaén, al salir de la audiencia. “Ya esta fase se agota. Quedarían recursos de tipo extraordinario, o dentro de la misma investigación, aportar elementos que acrediten la tesis de nosotros, que es que la señora no guarda relación con los hechos”, añadió.

“Hay una pluralidad de personas y una pluralidad de vehículos que participaron en esto”, declaró Martín Caicedo, abogado querellante en representación de la familia de Dayra. “La línea de investigación, aunque eso no ha sido determinado a ciencia cierta, señala que pudiéramos estar en presencia de un grupo organizado que esté detrás de esta situación, pero no se puede asegurar porque también sería un poco de especular. Pero la forma en que se desarrollan los eventos, el seguimiento que le dieron previo a los hechos y las actividades involucran posiblemente a un grupo criminal organizado detrás de esto”, concluyó.

El 21 de febrero, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste solicitó apoyo de la ciudadanía para dar con la captura de Oldemar Alexis Forth Moya, señalando que era el principal sospechoso de la privación de libertad de Dayra. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han dado con su paradero.

¿Quién es Dayra Caicedo?

Dayra Caicedo tiene 23 años. Le gusta la salsa sensual, leer a Paulo Coelho y su comida favorita es la pasta. Es estudiante de Derecho en la Universidad Santa María La Antigua; ya terminó materias y espera graduarse pronto. Su negocio actual es una boutique de ropa femenina llamada DayDay Pty. En sus redes sociales sube fotos modelando su ropa, en algunas ocasiones junto a sus amigas.

“En el grupo de Whatsapp, ella nos mandaba todos los días salmos, nos mandaba consejos, nos mandaba mensajitos para apoyarnos”, cuenta su amiga Denisse. “Nos recordaba que nos ejercitáramos, que leyéramos la Palabra, que fuéramos al gimnasio, que habláramos con nuestros padres. Queremos que nos la regresen porque no estamos completas, nos hace falta Dayra”.

Su prima, Rifka, destaca que es una joven de familia, una de las más pequeñas de una gran familia. “Siempre ha querido que todos estemos unidos. Por eso decimos que es la estrella de nosotros. Porque, a pesar de que es una de las más pequeñas, es muy madura”, comparte Rifka. “Ella siempre ha querido tener una tienda para vender ropa, ser una licenciada. Sueña con tener un novio que vaya a la par de ella”, añadió.

La familia de Dayra es originaria de La Palma, provincia de Darién. Desde allá comparten videos con decenas de personas marchando por las calles de la mano del Servicio Nacional de Fronteras pidiendo por su libertad.

“El deseo de nosotros es que nos la regresen, eso es lo que todos estamos deseando. Ella es una buena persona, una buena nieta, una buena hija, una buena hermana”, cuenta su abuelita Dorila Rodríguez de Miranda, durante una marcha el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La mamá de Dayra mantiene su frente en alto y la esperanza viva. Ella viajó desde Darién hasta Panamá para dar a luz a su niña por cesárea y no se va a rendir hasta que aparezca. No hace caso a los comentarios negativos en redes sociales, agradece a la policía y al Ministerio Público por el trabajo que siguen haciendo. Está cansada, triste, llena de preocupación, pero también de amor. En su voz no hay una nota de odio ni rencor. “A quien la tiene, que sepan que Dios los quiere, que tienen un buen corazón, lo único que se han equivocado. Dayra no se ha metido con ellos, que me la devuelvan, que abran su corazón a Dios y me la traigan”.