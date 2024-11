Directa, franca y sin tapujos, la reconocida periodista da detalles de su futuro a pocos días de cerrar su ciclo en La Estrella de Panamá , y asegura que no dejará el periodismo; más bien se dedicará a perfeccionar sus habilidades de investigación.

Siempre estás en la silla de entrevistador, ¿cómo se siente estar del otro lado?

¿Dónde inició su carrera?

Aquí, en Panamá. Fue como corresponsal de Radio Red México, una estación de radio muy poderosa en México que necesitaba corresponsales. Tenía como 70 corresponsales alrededor del mundo y yo representaba Panamá. Después empecé a trabajar en varios medios locales. No recuerdo a qué edad.

¿Y en La Estrella de Panamá?

¿Dónde nace el amor por la investigación?

Yo creo que es innato. Siempre en la escuela o en la universidad [Santa María la Antigua] estaba preguntando una cosa y luego me quedaba inquieta y volvía a preguntar. Me gusta saber a fondo las cosas, analizar. Para analizar necesitas mucha información y revisar los datos para sacar algún tipo de teoría y después con más información comprobar o no tu teoría.