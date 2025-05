Ilya Espino de Marotta: EE.UU. paga su peaje y luego ven su arreglo con el gobierno

Los accesos a fuentes hídricas y las amenazas de los Estados Unidos, están entre los principales desafíos del Canal tras 25 años en manos panameñas. Desde la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha fijado el proyecto de Río Indio como la solución a la crisis del agua en la vía interoceánica. “Es un proyecto que da seguridad hídrica nacional, agua para el futuro”, explica Ilya Espino de Marotta, que con 39 años de experiencia en el Canal, reconoce que hay temor de algunas comunidades en el área y el destino de sus tierras tras el embalse. Asegura que las reubicaciones se harán con todas las garantías a los campesinos, pero no descarta expropiaciones. Espino de Marotta habla para el Polígrafo de La Estrella de Panamá del futuro del mayor activo del país y el “costo neutro” de los peajes, en medio de las mentiras de Trump y el polémico Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos firmado por el gobierno de Mulino.

Desde Estados Unidos hablan de tropas chinas en el Canal y otras mentiras ¿Cómo lidian con eso?

En 25 años de administración panameña, la planilla es nacional. Emprendimos una ampliación del Canal a escasos 6 años de haber sido transferido a Panamá de manera exitosa, más del 50% de los ingresos de hoy proceden de esas nuevas esclusas. Son datos muy objetivos, la historia habla por sí sola.

Hay una preocupación sobre este concepto de costo neutro para de los buques de Estados Unidos, parece un eufemismo para que no paguen por el Canal...

El Canal es muy vigilante y sigue el Tratado de Neutralidad. Somos una empresa muy transparente y todo buque que transita el Canal tiene que pagar su peaje. Entonces vemos que hay dos ventajas por tratado. Una es que los buques de guerra y auxiliares de la armada norteamericana tienen prioridad en el paso, o sea que ellos no esperan, no tienen que hacer una reservación, ni pagar una reservación, nada más su peaje (...) tenemos también que los buques de la naval de Colombia o Costa Rica si tuviera, tienen paso gratuito, aunque no expedito. Digamos que esas son las únicas consideraciones que están en el Tratado de Neutralidad. Todo lo demás, el peaje tiene que ser justo y equitativo. Nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación, ni por ruta, ni por país, ni por empresa.

Una de las preocupaciones que había al respecto, es que a través de este Memorándum con EEUU, sería un trato privilegiado, efectivamente contrario al Tratado de Neutralidad...

Sí, es correcto. En todo caso, esta es una relación diplomática, entre gobiernos, pero al Canal hay que pagar los peajes y habría que ver qué hace el gobierno para resolver que sea “costo neutro”, que es la figura que han mencionado. Algo similar se hizo en otra época con los buques de cruceros que transitan por el Canal. Para volver a Panamá, un puerto de embarque de pasajeros de turismo, el gobierno le hacía una especie de reembolso al tránsito del buque, pero eso es independientemente del Canal. Ellos pagan su peaje, transitan y luego ven el arreglo que tienen con el gobierno.

Eso no pone en entredicho la competitividad del Canal, dándole un mecanismo de privilegio económico a Estados Unidos...

Bueno, no ha afectado a la industria de cruceros, así que no veo por qué afectaría. Realmente no tengo mayor información para explayarme más allá de eso, pero es un concepto que se utilizó en algún momento para una industria específica, asumo que es algo que se pudiera considerar. Tengo entendido que es un mecanismo que todavía se está trabajando, no ha sido finiquitado, pero ese sería el propósito, algo similar a eso.

¿Por qué Río Indio tiene que ser la única opción para resolver la situación hídrica del Canal?

Río Indio es un proyecto que da seguridad hídrica nacional. Es un proyecto de agua para el futuro, se ha estudiado múltiples veces, pero no ha sido el único proyecto. El Canal ha estudiado desde los 1999 más de 28 alternativas hídricas para la seguridad hídrica del país. Vemos un aumento en el número de tránsitos, aumento en la población y las plantas potabilizadoras que extraen agua de esos lagos han ido aumentando. En los últimos 10 años hemos visto como la variabilidad climática está impactando más a Panamá (...) el proyecto que conlleva además un desarrollo social del área.

El plan maestro de la ACP de 2006 descartaba Río Indio, hablaban del impacto social, ambiental, además de que no era no va a ser suficiente como fuente ¿Por qué sigue sobre la mesa si fue descartado en ese momento?

Fue descartado en ese momento, el mundo evoluciona, las cosas cambian. Río siempre fue un buen proyecto. Sin embargo, se encontró una alternativa en ese momento. Pensemos, esto fue en el 2006, han pasado muchos años. En el 2006 no se veía el cambio climático que estamos viendo hoy en día y las tinas de ahorro de agua [del tercer juego de esclusas] no son suficientes para garantizar el agua potable, son suficientes para ahorrar agua en el tránsito del buque. Pero no nos da agua adicional, sino que puedo reutilizar parte del agua que uso. Entonces, viendo que no hay suficiente agua para todo en un horizonte largo, es importante tener, digamos, un lago adicional que pueda almacenar el agua (...) es la manera que en este momento estamos visibilizando para una sostenibilidad a 50 años de capacidad hídrica para las dos operaciones importantes que salen de los lagos del Canal.

Hay una propuesta dentro de esta discusión: Bayano. Se plantea más económico y con más capacidad durante todo el año, a diferencia de Río Indio que solamente puede usarse por 4 meses, obviamente insuficiente ¿Por qué Bayano no?

Lo que se está diciendo afuera no es, no lleva un análisis profundo que el Canal sí tomó en cuenta. Bayano es un proyecto que nosotros estudiamos, es un proyecto que te cuesta tres veces lo que cuesta Río Indio, tiene un impacto casi diez veces socio-económico y ambiental de lo que tiene Río Indio. Es una tubería de 110 km de largo donde hay que bombear agua, el consumo energético para bombear esa agua es enorme. Río Indio es un proyecto que se puede usar todo el año, no solo 4 meses al año. Hay algunas apreciaciones incorrectas del proyecto de Bayano, donde lo hacen ver como muy sencillo y factible, pero realmente no lo es. Es un excelente proyecto para proveer agua potable a otras áreas de la población (...) Bayano tiene su buen uso, más no es trasvasar agua a 110 km, es utilizarlo para producir agua potable.

Pero en Bayano ya está construida una infraestructura y algunos ingenieros plantean de que efectivamente el impacto no es mayor que Río Indio, donde habría que reubicar gente tras del embalse, a diferencia de Bayano...

Si tú miras por dónde tendría que pasar la tubería, se afectan como unas 500 mil personas. Entonces, es lo que decía, a lo mejor esa propuesta que se hizo no fue analizada en profundidad (...) hablo de un área de una servidumbre que impacta el metro, centros comerciales, viviendas, hay de todo. El hecho de que hay una servidumbre no te da realmente el espacio para hacer este proyecto y, por 110 km de largo, no se compara ni en costo, o sea, cuesta tres veces y media más de lo que cuesta Río Indio, donde esas 2500 personas van a ser reubicadas a un área que sea de su elección.

¿Han consultado a la gente si se quiere reubicar o no?

Hemos hecho un censo que culminó el corte primero en diciembre y sigue abierto hasta el 30 de abril, está en un 80%. Los que han asistido al censo no quiere decir que estén a favor o en contra, asumimos que los que no han asistido al censo es porque no están a favor, es importante que se sepa que el censo lo único que hace es calificar la condición de vida de la persona (...) si yo te voy a reubicar para darte una mejor calidad de vida y tu familia, es un sacrificio que estás haciendo por un mejor final. El Canal lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida, no deteriorarla.

Sería en caso de que si la gente quiere, habría que preguntarles si desean salir de sus tierras. ¿Cuántas personas han aceptado reubicarse?

No hemos llegado a ese punto porque ahora mismo estamos haciendo las plataformas participativas para poder explicarles a las comunidades cómo sería ese proceso de reasentamiento.

Entonces no sería consulta, sino directamente plantearles que deben reasentarse....

Sería lo ideal. Lo ideal es que todo el mundo esté de acuerdo, ese es el fin que queremos lograr con comunicación y entendimiento.

¿Dónde han pensando en reubicarlos?

Eso va a depender. En las comunidades que se tuvieran que reubicar están en tres provincias diferentes, un 10% en el área de Colón, creo que 50% y tanto en Panamá Oeste y otro 40% y tanto en Coclé. Por eso es que las nuevas plataformas participativas son integradas de acuerdo al área donde ellos están, porque no todo el mundo va a querer lo mismo. Algunas personas querrán reubicarse en poblados aledaños a sus comunidades, otros irse totalmente como una comunidad entera a un lugar nuevo. Son gente con un núcleo familiar muy fuerte, por eso es importante reunirnos con estas nueve secciones para ver qué es lo que ellos prefieren. Nosotros estamos también buscando terrenos dentro del área de Río Indio, porque la idea no es mover a alguien a otro lugar, a menos que la persona voluntariamente quiera irse para otra provincia por alguna razón, por eso es importante el diálogo y el entendimiento que este va a ser un proceso tomando en cuenta el deseo de la familia, si tiene ingresos por ganadería, hay que reemplazarle algo similar o si es por agricultura, qué tipo de agricultura.

En Panamá se reubica a la gente y no se cumple, no hay credibilidad ¿Qué garantías tiene la gente de que recibirá una tierra en las mismas condiciones?

El Canal en estos 25 años ha demostrado que es una empresa que cumple. Nosotros tenemos un manejo de la cuenca tradicional por 25 años, donde se pueden ir a ver los proyectos de desarrollo que hemos hecho. No es lo que dice, sino lo existente. Es tan fácil como ir a conversar con la gente de CuencaFe, con los consejos consultivos que hemos creado donde se han hecho mejoras en acueductos rurales, donde hemos hecho pagos por protección de bosque (...) gestionamos más de 23 mil títulos de propiedad en las cuencas del Canal y tras la ampliación reforestamos el doble, no es lo que el Canal dice sino lo que ha hecho, tenemos evidencia de que lo hemos cumplido.

Hay reclamos de algunas comunidades que plantean que no se está cumpliendo el Acuerdo de Escazú sobre consulta a la ciudadanía...

Al contrario, queremos tener consultas con la ciudadanía y hemos tenido más de 60 reuniones en sitio. Hemos tenido reuniones donde ha participado también la Coordinadora y lo que queremos es seguir con esos espacios para poder completar esas cuatro plataformas participativas. Para nosotros lo más importante, siguiendo todos los principios de Ecuador y todos los estándares del Banco Mundial (...) y se nos abran los espacios que todavía no se han abierto para poder llegarle a todo el mundo con toda la información y no nada más a algunos, hay personas que están ávidas de información. Tenemos una línea de WhatsApp, seis oficinas de información en el sitio. Así que es estamos en el territorio para dar respuesta a las preguntas. Para nosotros, la comunicación, la información y trabajar con las comunidades es lo más importante.

¿Contemplan expropiaciones en el caso de que los campesinos no quieran irse?