Las reformas a la CSS son la gran prueba del algodón de Mulino’

Las dos pruebas de fuego del gobierno de José Raúl Mulino se centran en el debate de la Caja de Seguro Social (CSS) y el futuro de la minería en Panamá. En caso de que la primera fracase, de acuerdo con la opinión de nuestro entrevistado, Jon Subinas, el Ejecutivo quedará muy deteriorado para continuar con los siguientes debates. Podría arrastrar el futuro del gobierno. La clave, explica el investigador del Centro Internacional de Estudios y Políticas Sociales (Cieps) está en incluir a los ‘diferentes’, a los que no están tan próximos al gobierno. La discusión de temas fundamentales se realiza en un ambiente de poca valorización de los panameños hacia las instituciones públicas. El más reciente estudio de Cieps revela que los panameños confían más en los medios de comunicación y en la Policía, con 55 % y 53 %, respectivamente. Mientras que valoraron a la Presidencia con un 24 %, la Asamblea Nacional con un 19 % y a los partidos políticos, el más bajo, con 14 %.

¿Qué podemos destacar de esta encuesta en el caso de Panamá?

Hay luces y sombras. En las luces, el país denota un alto nivel de sentido democrático. Tiene un tejido democrático. En este sentido, podemos observar que un 62 % apoya la democracia como sistema político. Un dato alto en relación al resto de los países. Esta noticia nos sitúa en un país que tiene una base democrática con la cual se puede trabajar. Pero, este dato contrasta con el nivel de satisfacción y confianza de sus instituciones democráticas. Es decir, si seis de cada diez apoya la democracia, a la hora de medir la satisfacción con este sistema de gobernanza, sólo un 26 % se considera satisfecho. Estamos hablando de una distancia enorme, que en relación con el resto de los países es el segundo que más brecha presenta entre apoyar la democracia y estar satisfecho con ella. No les resuelve. Ocupa el segundo lugar, después de Haití.

¿Cuál es el nivel de confianza que tienen los panameños hacia sus instituciones?

Pronto se va a discutir en la Asamblea la ley de reformas a la CSS, ¿cuál puede ser el resultado de este ejercicio?

Estos debates son cruciales. En este momento el principal problema financiero del país es que existen dos sistemas de pensiones y uno se ha quedado sin cotizantes y está generando deudas. ¿Cómo solucionar eso? Es verdad que se llega a este momento con una desconfianza institucional, con un histórico reciente de protestas de la mina, o la de julio 2022. Esto no se puede esperar, hay que anotar algún tipo de decisión en el tema de la CSS. Es difícil identificar cuál será la decisión, pero si este tipo de problemáticas se cierra en falso, va a ser peor.

¿Mulino se juega la cuota política con este debate?

Sí. Esta es la gran prueba del algodón. Yo diría que esta y la mina son las dos grandes pruebas del Ejecutivo. Pero la CSS es algo que no puede esperar.

¿Cuál puede ser la consecuencia para Mulino en caso de que las cosas no salgan bien?

Si las cosas no salen bien puede estallar un mayor nivel de conflictividad. Eso no sería lo deseable para nadie. Pero, si sale bien, hay que tener en cuenta que la solución no será inmediata. Hay que sentar las bases de la solución.