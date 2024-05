‘Los independientes estamos multiplicados, los partidos querrán apoyarnos’

Es la diputada, mujer, más votada de todo el país. Caminó con una ‘panzota’ para buscar votos, a veces entró a zonas rojas, de donde tuvo que salir por recomendación de sus propios vecinos. Alexandra Brenes, con 34 años, tiene las pilas puestas para cambiar uno de los órganos más importantes del país, la Asamblea Nacional, desde su curul en San Miguelito. El voto a favor de los independientes ahora se traduce en una responsabilidad frente a la ciudadanía, el comportamiento y la forma en que enfrentarán como bancada los desafíos más importantes del país. Por ahora, se multiplican, a pesar de quienes vaticinaban que no lograrían superar más de 10 escaños en la Asamblea.

Muchos se preguntan qué esperar de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional, ¿qué les puede decir?

Definitivamente he dicho en todas mis entrevistas que esperaba que salieran entre 10 a 20 diputados independientes, más que nada por el contacto con la gente que decía que votaría independiente. Creo que el tema de bancada es muy importante porque somos 19 de Coalición Vamos, tenemos que ver qué expectativas hay para hacer una alianza con el partido Movimiento Otro Camino (Moca) y otros partidos que quieran trabajar por la ciudadanía. Con aquellos partidos que entiendan que esto no es un puesto para servirse, sino para servir a la ciudadanía. Nosotros representamos a un grupo de ciudadanos. Va a ser muy interesante porque la regla no habla de que los independientes se tienen que quedar solos, sino que puede haber dos bancadas independientes de la misma coalición, no es que eso vaya a suceder. Considero que la Coalición se va a mantener muy unida, hemos tenido capacitaciones, formación a lo largo del periodo, hemos trabajado en propuestas juntos. Espero una sinergía muy linda entre la especialidad de cada uno de nosotros para apoyarnos en nuestros proyectos y ver qué partidos se suman para hacer este cambio.

Un gran reto será la composición de fuerzas en la Asamblea, ¿Vamos tiene pensado hacer alianzas con otros partidos?

Siendo honesta, desde mi perspectiva personal, creo que será notable una alianza entre un Partido Revolucionario Democrático con Realizando Metas, por ejemplo. No será un tema de cerrar puertas, sino de que hemos visto que hasta los partidos políticos quieren ser ‘independientes’, de donde surgieron algunos candidatos a la libre postulación. Yo no creo que hoy, con el resultado que hay, quiera llevar la contra a los grupos independientes, que en nuestro caso no somos mínimos, somos la minoría más grande, no son dos o tres personas. Los independientes estamos multiplicados. Considero que de parte de los partidos políticos habrá más interés en apoyarnos.

¿Cuál será el comportamiento de la bancada, ser oposición todo el tiempo o apoyar proyectos del Ejecutivo?

Colaborar con el Ejecutivo y cualquiera en proyectos, entendemos que no se trata de banderas políticas, que no es un tema del Ejecutivo en contra de la Asamblea Nacional, tenemos que trabajar para sacar al país [adelante]. Hay apertura de la Coalición a escuchar iniciativas. Las personas estaban preocupadas por quién iba a ser el Presidente, pero el país se cambia desde la Asamblea Nacional, son los que proponen leyes y fiscalizan. El resultado del 5 de mayo sorprendió a todo el mundo, lo ves ahora que la gente no está hablando del presidente electo, sino de quiénes son los diputados.

¿Seguirán guías de Juan Diego Vásquez, en cuanto a los nuevos retos que pueden surgir en la Asamblea?

Juan Diego no nos ha ampliado en qué va hacer en este tiempo. Siempre ha estado dispuesto a los que necesitemos, a la ayuda que buscamos. Ya estamos planificando reuniones con los candidatos independientes para poder saber con qué vamos a empezar. Yo valoro mucho que a pesar de ser independientes, tengamos una guía en el cargo.

¿Juan Diego tendrá un rol como orientador para ustedes?

No lo sé con certeza, ni si va a estar con nosotros en todo el periodo. Creo que él tiene otros retos para prepararse para el cargo que todos queremos que sea en algún momento, sin embargo, hemos dado un paso importante al saber que vamos a tener reuniones con ellos y que nos darán los primeros puntos de cómo avanzar.

¿Cómo le van a demostrar a los ciudadanos, que confiaron en ustedes, que no los van a defraudar?

Principalmente en el recorrido de búsqueda de firmas, que era un tema de compartir propuestas y hablar de esperanza porque al final la gente no conocía nuestras caras, pero tampoco quería a los mismos de siempre. El que no se atreva a empezar por un reglamento interno, que es el blindaje de beneficios y corrupción para los diputados, el que impone la diferencia entre el panameño que trabaja todos los días frente al diputado que aunque no trabaje igual cobra, es lo principal que queremos hacer. Hay que empezar por ahí.

San Miguelito tiene zonas muy inseguras, ¿le costó caminar a todas partes?

Yo creo que todo va en la personalidad. Yo entré a lugares como el ‘hueco’, siempre estuve en Samaria. Cuando te acercas a estas personas de forma muy humilde, te presentas y charlas con ellos es diferente. Tuvimos una situación en Omar Torrijos donde conversé, sin darme cuenta, con uno de los más buscados (por las autoridades), me presenté. Cuando lo capturaron me di cuenta que había conversado con él súper amablemente. Pero, en otros lugares los mismos lugareños nos alertaban de que ese lugar no era seguro y nos aconsejaban salir. Nunca fue porque nos echaron, sino por seguridad cuando los vecinos nos decían.

¿Qué piensa hacer como diputada en materia de seguridad para su distrito?

La situación de inseguridad afecta a todas las familias. Sin embargo, creo que hay que trabajar mucho en el tema de prevención, es un trabajo que no solo es del diputado, sino de hacer vínculos con los gobiernos locales, alcaldías, representantes, juntas comunales. No es un trabajo sólo de leyes. He ido en varias ocasiones al Centro de Cumplimiento Arco Iris, a realizar labores con una fundación que me abrió las puertas para trabajar con chicos en riesgo y que hoy están siendo investigados, menores de edad. Sus historias reflejan un tema de desconexión entre sus padres, tutores, sin espacios dentro de las juntas comunales para hacer deportes. Necesitamos mucha presencia policial en la zona.

¿Cuáles serían los cambios puntuales al reglamento interno de la Asamblea que tienen en mente?

Juan Diego presentó este proyecto, pero no tuvo avance. Después otro diputado de partido político quedó en avanzar con el mismo, nunca lo hizo. Sin embargo, debemos empezar por nosotros. Actualmente el reglamento permite que aunque no trabajes, cobras, te permite ilimitadamente una planilla que puede generar un millón de dólares, por ejemplo. Eso debe ser limitado. Las prerrogativas de los diputados deben ser eliminadas del reglamento interno. Es un tema de que el diputado que trabaja para el gobierno debe servir, no servirse.

¿Qué opinas de la reelección?

La reelección para mí no es mala, siempre y cuando no sea por más de un periodo, es decir, 10 años para mí son suficientes. Eso siempre y cuando el elector lo diga. Juan Diego evidenció que cumplió su palabra de no reelección, y además cada real que se podía ver en presupuesto, los temas de corrupción. Es la mentalidad que debemos tener los diputados electos, ser transparentes con la ciudadanía y quienes sí quieren apoyar proyectos Anticorrupción. Evidenciarlos le da la apertura a la gente. De 60 diputados que buscaron la reelección, únicamente 13 lo lograron.

¿Cómo se imagina la relación con el Ejecutivo?

Es difícil imaginarlo. No te miento. Creo que tenemos que esperar a las figuras que serán parte del Ejecutivo. Probablemente quienes vayan a ser nombrados tendrá un recorrido importantísimo en la política. Saber qué hay detrás de, cuántos están dispuestos a aportar iniciativas que puedan trabajar con la Asamblea y la apertura. Hay que saber que sus puestos no son de elección popular, como los nuestros, y que deben bajar los proyectos a ejecución para impactar la vida de los panameños.

¿Qué impresión te da el presidente José Raúl Mulino?

A Mulino lo veo, a juzgar por las entrevistas que he podido ver después del 5 de mayo, todo lo contrario a la percepción que tenía de él. Pensar que viene con ganas de escuchar, de tener apertura, cambia lo que me imaginaba anteriormente y espero que así continúe. Lo veo tirando conexiones.

Un tema espinoso es la mina, se ha hablado de que la mina tiene interés den continuar y está en el gobierno qué hacer con esto, ¿qué opina al respecto?

No podemos regresar a lo que sucedió en noviembre cuando los jóvenes y ciudadanos se volcaron a las calles diciendo no a la mina. No es un tema para volver a pensar que puede volver a suceder. En ese momento fue respetada la voz de los ciudadanos, de una Martita Cornejo que presentó la demanda de inconstitucionalidad, y la Corte Suprema de Justicia fue clara con el tema. Creo que volver a traer el tema abriría esa brecha con los ciudadanos que no están de acuerdo.

¿Medirán por ejemplo, las ventajas y desventajas de tener la mina cerrada?

Creo que más que nada en este tema de la mina va el tema también del desempleo, de lo que el Estado dejará de percibir en materia de finanzas, sin embargo entra un nuevo gobierno y una nueva Asamblea que con proyectos y transparencia podemos traer inversión extranjera que no vaya a dañar el medio ambiente.

¿Usted se declara ambientalista?

No me declaro ambientalista, pero soy de respetar los espacios de la naturaleza y convivir con ella.

¿Cómo fue ese camino a la Asamblea?

Inesperadamente para mi salir electa por primera vez, porque es la primera vez que me postulo, y contrario a lo que se dice que en esta oportunidad uno no lleva mucho chance porque la gente no te conoce, puedo decir que caminé mis once meses de recolección de firmas para ser diputada independiente y luego caer en los tres meses de campaña siempre y cuando haya logrado la mayor cantidad de firmas dentro del circuito. Una de las cosas que he dicho es que si hay un distrito que salió a votar y hacer historia fue San Miguelito.

De ese recorrido que hizo, una parte fue en gestación, ¿cómo manejó ese periodo?

El embarazo fue durante la recolección de firmas. Yo apliqué a la Coalición Vamos durante el embarazo. Siempre pensé que podía ser voluntaria, de principal me hubiese gustado como diputada, pero no sabía si con mi condición de embarazo iba a poder hacerlo. Recibí una llamada de Juan Diego Vásquez y me preguntó mi estado de salud, las recomendaciones del doctor, la parte emocional, pero yo siempre decía que para mí el embarazo no era una discapacidad. Es una decisión que tomamos las mujeres y no puede ser limitante para estar en espacios de decisión, como la Asamblea Nacional. En verdad el recorrido fue bastante acompañado de mi papá y de mi hermana gemela idéntica, al igual que mi madre. Todos me apoyaron en la recolección de firmas, llegué a pesar 206 libras en la parte final del embarazo, pero eso no impidió que estuviera en la calle subiendo y bajando veredas. Había personas que me preguntaban si no me daba miedo caerme, yo respondía que lo peor que podía pasar era que el 5 de mayo volvieran a salir los mismos de siempre. Ese sacrificio valió la pena.

Si pudiera enviar un mensaje a las personas que votaron por usted, ¿cuál sería?

Agradecerles por creer en mí, y a quienes no creyeron también, porque estar en esta posición me da más responsabilidad que antes, de hacer honor a esa persona que se levantó de la cama ese día para ir a votar por mí, por la coalición, y a votar por ellos mismos que creyeron en una propuesta sin corrupción, transparente. Agradecer a quienes creyeron que el clientelismo nunca nos iba a ganar, que se reflejó en lo que vivimos, y que San Miguelito se merece un futuro mejor, el país completo se lo merece.