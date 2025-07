Camacho responde a la felicitación del Día del Perro de Tuto Palacios: ‘Me enorgullece ser el amigo fiel’

En el pleno de la Asamblea Nacional de este jueves 24 de julio, el diputado Luis Eduardo Camacho del Partido Realizando Metas (RM) dedicó una de sus intervenciones para referirse a la felicitación del “Día del Perro” efectuada por el diputado Augusto “Tuto” Palacios, donde celebró a “las mascotas del país”.

“Me mandaron unos vídeos donde él [Tuto] aparecía hablando en contra de alguien que identificaba como el amigo fiel. No me sentí aludido porque no me mencionaba; sin embargo, si él pensaba en hacer una analogía poco creativa, tengo que decir que para mí ser el amigo fiel no es nada ofensivo”, manifestó con una media sonrisa.

Camacho mencionó que siente orgullo al ser apodado como “amigo fiel” en Panamá o Chiriquí. “Entiendo que es un baluarte, no una debilidad. Me fortalece políticamente que me sigan llamando así. Una de las razones de mi triunfo amplio por cociente en San Miguelito es porque la gente valora la lealtad”, expresó.

Mientras hablaba, se proyectó en pantalla un pensamiento. “La lealtad es un regalo muy caro y fino que no puede esperarse de gente barata”, el cual citó antes de emitir respuesta.

“Entiendo que la gente que no tiene principios, de doble moral y sin categoría no puede practicar la lealtad”, señaló.

La felicitación

Augusto “Tuto” Palacios de la Coalición Vamos, en el hemiciclo de ayer 23 de julio, dedicó un momento para conmemorar al mejor amigo del hombre.

“No quiero dejar pasar desapercibido que el pasado lunes 21 de julio fue el Día del Perro; no pude felicitar a los perros del país, pero sobre todo a esos perros fieles que siempre tienen presente a su amo. No pude, verdaderamente, dejar pasar ese momento tan especial para la mascota del país”, dijo, en medio de una ola de aplausos que se unieron a su discurso.

Las tensiones entre independientes y partidos vuelven a aparecer en el pleno de la Asamblea, evidenciando fuertes discrepancias morales entre bancadas.