Cámara de Comercio sobre auditoría a la Asamblea: ‘El que no trabaja, no cobra’

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) hizo un enérgico llamado este lunes a erradicar de manera definitiva las prácticas de corrupción en el Estado, exigiendo que las auditorías impulsadas por la Contraloría General de la República se extiendan más allá de la Asamblea Nacional e incluyan al Órgano Ejecutivo y a las entidades autónomas.

El presidente de la Cciap, Juan Alberto Arias, elogió las recientes acciones de fiscalización iniciadas por la Contraloría, calificándolas como “pasos en la dirección correcta”, pero advirtió que “no pueden quedarse allí”.

“Es fundamental que este ejercicio de fiscalización se extienda con el mismo rigor al Órgano Ejecutivo y a las entidades autónomas”, afirmó Arias.

Según el gremio empresarial, el país no puede continuar soportando un sistema en el que se paga a personas que no trabajan. “El que no trabaja, no puede cobrar... y el que roba tiene que caerle el peso de la ley”, sentenció.

Arias también fue contundente al referirse a los escándalos por “botellas” y el sistema de “cashback”, prácticas que, según dijo, constituyen “un vil robo al erario”. En ese sentido, hizo un llamado directo y respetuoso tanto a la Contraloría como a la Asamblea y al Ejecutivo para que actúen “con seriedad y compromiso”.

“La ciudadanía está cansada de ver cómo se malgastan los recursos públicos mientras hay necesidades reales que no se están atendiendo”, expresó el líder gremial.

El presidente de la Cciap insistió en que los funcionarios públicos deben colaborar sin reservas con los procesos de auditoría, al considerar que “el que no la debe, no la teme”. Para Arias, la transparencia no debe verse como una amenaza: “Es una oportunidad de probar su lealtad hacia el país y con su gente”.

También enfatizó que el gasto estatal debe ser revisado y reducido con inteligencia y determinación. “Planillas infladas, pagos sin justificación, nombramientos por favores políticos... todo eso tiene que quedar atrás”, señaló.

Finalmente, Arias reiteró la disposición de la Cciap a respaldar todas las iniciativas serias que promuevan el buen uso de los fondos públicos.

“Panamá merece más. Merece instituciones responsables, servidores públicos comprometidos y un presupuesto que realmente beneficie a la gente”, concluyó.