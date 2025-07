Caos en la Major League Soccer (MLS). Hace unas horas la liga oficializó la sanción de un partido a Lionel Messi y Jordi Alba , luego de ausentarse en el All-Star Game por lo que no estarán para el duelo contra el FC Cincinnati y sus reacciones no se hicieron esperar.

Existía cierta esperanza en que ambos jugadores no fueran sancionados, esto debido a que priorizaron el descanso antes de viajar a Austin para jugar este partido, sin embargo, un día antes del partido contra el FC Cincinnati, la liga confirmó la sanción a ambos futbolistas.

“ Messi está muy molesto. Yo espero que esto no tenga alguna repercusión en el futuro ¿Si tendrá un impacto en su futuro en cuanto a la perspectiva que tendrá ahora sobre la liga y sus reglas? Sin duda ”, expresó Mas.

Mas no se detuvo en criticar esta dura decisión para los suyos, quienes se juegan el poder escalar posiciones que los acerquen a la Supporter’s Shield. “ Solamente hoy hay seis partidos de la MLS, menos de 48 después del All-Star Game. Eso no está bien para los jugadores ”, criticó.

En cuanto a la decisión de no asistir, Mas afirmó que fue una decisión del club y no de los jugadores. “La decisión de que no fueran fue del equipo. Las reglas existen, pero son malas. La decisión es solo una decoración”, volvió a cargar el propietario.