Candidatos se oponen a la posible inhabilitación de Mulino

Varios de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Panamá en las elecciones del próximo 5 de mayo aseguraron a EFE que se oponen a la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la candidatura de José Raúl Mulino, sustituto del expresidente Ricardo Martinelli tras su inhabilitación y que lidera las encuestas, al considerar que es tarde para una decisión que dañaría la democracia.

“Por más que yo considere que sí es inconstitucional la candidatura del señor Mulino, ya es muy tarde. Yo no estoy de acuerdo en que lo inhabiliten, ¿por qué? Porque eso atenta contra la democracia, tú no puedes inhabilitar a unos días de la elección a un candidato”, afirmó Ricardo Lombana, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Otro Camino (MOCA), y uno de los favoritos en la carrera electoral.

Lombana hizo estas declaraciones tras el último de los tres debates electorales, que se celebró anoche, al que de los ocho candidatos presidenciales no se presentó Mulino, como en las otras dos ocasiones, ni el candidato oficialista por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y actual vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo.

El candidato por MOCA subrayó que no es posible que a menos de tres semanas de los comicios “todavía los panameños tengan incertidumbre sobre cómo va a lucir la papeleta de voto, eso trae una enorme incertidumbre sobre la elección”, por lo que hizo un llamado tanto a la Corte como al Tribunal Electoral en el sentido de que “lo debieron hacer antes”.

Mulino era el aspirante a vicepresidente en la fórmula de Martinelli como candidato presidencial de su partido Realizando Metas (RM), pero el expresidente (2009-2014) fue inhabilitado el pasado marzo tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo, lo que le llevó a asilarse en la Embajada de Nicaragua en Panamá.

El Tribunal Electoral (TE) designó entonces a Mulino como sustituto de Martinelli a través de una resolución emitida el 4 de marzo y que fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia alegando su inconstitucionalidad.

Otro de los principales candidatos que se oponen a la inhabilitación de Mulino es el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), que aspira a la reelección por el Partido Popular (PP).

Torrijos culpó a la “institucionalidad” de Panamá, que “no funciona”, de que haya todavía esta incertidumbre.

“Este es un tema que pudo haberse definido hace mucho tiempo, pero los responsables de las instituciones decidieron no hacerlo. Esto se suma a la incertidumbre de una elección totalmente inédita que se está dando en este país y no contribuye, por supuesto, ni al proceso ni contribuye a que los panameños podamos planificar y decidir con los candidatos que están”, remarcó Torrijos.

Por lo que insistió: “Yo he planteado que quiero ganar por votos, no por ‘forfeit’ (abandono o descalificación automática del adversario), eso lo dije hace mucho tiempo y no ha variado”.

Demasiado tarde

José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente en la fórmula de Rómulo Roux, de la alianza de Cambio Democrático (CD), situado también arriba en las encuestas, comparte la opinión de que “para el país no sería oportuno, no sería conveniente que haya un fallo que inhabilite una candidatura, aún con fundamento, a una semana de las elecciones”, si se cumplen las previsiones de una posible decisión el 25 de abril.

“Sin embargo, sí hay que señalar también que el país ha sido colocado en esta posición, no por el Tribunal Electoral ni por la Corte Suprema de Justicia, sino por la terquedad del señor Ricardo Martinelli, por todas las estratagemas que utilizó para retrasar los procesos judiciales y buscar llevarlo precisamente al borde del torneo electoral”, dijo Blandón.

“Su partido tuvo la oportunidad de poner otro candidato, de tener candidato a vicepresidente, pero fue la terquedad de él la que llevó a esta situación”, afirmó.

La resolución del TE fue impugnada con el argumento de que la candidatura vicepresidencial de Mulino no fue producto de unas elecciones primarias, como dicta la ley electoral, sino que fue designado directamente por Martinelli, a lo que se suma que tampoco recibió el acta como candidato presidencial por parte de la Junta Nacional de Escrutinio -un ente civil- lo que lo hace no elegible para ese cargo.

La demanda presentada ante el Supremo también cita que se está ante la violación de artículos constitucionales referidos a la no existencia de fueros y privilegios, a la libertad del sufragio y a la forma en que se eligen el presidente y el vicepresidente.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, también opinó durante una actividad oficial el pasado martes que todos los aspirantes a sustituirlo en el cargo deben poder participar en los comicios: “Cuando digo todos incluye a Mulino”.