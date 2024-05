Carrizo: ‘Vamos a ganar de manera contundente’

El candidato presidencial José Gabriel Carrizo, afirmó que este domingo 5 de mayo el PRD con el Molirena ganarán de manera contundente, y demostrarán su fuerza, “cuando hagamos lo que nunca nadie ha podido hacer, ganar nuevamente la Presidencia de la República”.

En su discurso en su acto de cierre de campaña realizado ayer en las inmediaciones del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la avenida México, y luego de una presentación artística, Carrizo manifestó que el cinco de mayo esta maquinaria va a estar más activa que nunca. “Son más de 650 mil miembros de mi familia el PRD que están listos y preparados para salir a votar por el PRD este domingo 5 de mayo, dándole el gancho a la casilla uno con un solo objetivo, ganar las elecciones del 5 de mayo”, dijo.

Sostuvo que el PRD estuvo bien activo en cada rincón de nuestro país, por lo que según Carrizo, demuestra que la casilla uno va a tener una avalancha de votos. “El PRD va a hacer historia, nosotros no echamos cuentos, nuestras encuestas son de carne y hueso están en el territorio donde se gana una elección”, expresó.

Carrizo hizo un paréntesis en su intervención y preguntó a la multitud que acudió a acompañarlo a su cierre de campaña lo siguiente. “Ustedes saben quién va terminar de segundo, eso va a estar peleado allí entre Mulino o Lombana, Roux va después y de último se están peleando entre Zulay, Maribel, Melitón y el otro, esas son las encuestas de verdad que no quieren publicar”, exclamó.

Continuó diciendo: “Déjenme decirles a todos esos adversarios, vengan como quieran, estamos aquí más vivos que nunca y Dios primero vamos a ganar las elecciones el 5 de mayo. El PRD es un partido de luchadores, de gente que no se rinde, de gente que no se asusta ni se aflige, de gente buena y trabajadora; somos un partido de valientes que sabemos enfrentar las adversidades y lo hemos demostrado una y otra vez, y este 5 de mayo no será la excepción, vamos a ganar”.

Tras enumerar una serie de “ataques” al PRD en la que dijo trataron de bajarles la moral, los humillaron, quemaron sus banderas y vandalizaron su sede y “se nos rieron en la cara”, Carrizo recordó que también les dijeron que el que no brincaba era PRD.

“Por eso decidí hacer el cierre aquí en nuestra casa [...] Esta es la casa de nuestro glorioso PRD, que va a brincar este 5 de mayo cuando demostremos nuestra fuerza, cuando hagamos lo que nunca nadie ha podido hacer, ganar nuevamente la Presidencia de la República”, precisó.

Manifestó además que han fortalecido la institucionalidad, respetando la separación de poderes y aseguró que su compromiso es mantener la independencia entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial. “Tienen mi compromiso de no permitir ningún tipo de injerencia, venga de donde venga, en la administración de justicia”