Chapman cree que la Asamblea puede operar con el presupuesto asignado; Camacho cree lo contrario

Diputados de la Asamblea Nacional están a la espera de que la presidenta de este órgano del Estado, Dana Castañeda les rinda un informe en torno a la capacidad de la institución de poder funcionar o no con los 88.6 millones de dólares que le fue asignado a la entidad dentro del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2025. El proyecto destina cero recursos para inversión.

Según el proyecto aprobado en Consejo de Gabinete, el cual fue presentado al pleno de la Asamblea el pasado lunes por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para el 2025 la Asamblea Nacional tendrá un presupuesto de 88.6 millones; es decir, 92.6 millones menos en comparación con el presupuesto modificado de este año 2024 que asciende a $179.2 millones.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas expresó que obviamente no presentó un presupuesto que no les permita a la Asamblea operar. “Lo que hemos presentado es una propuesta de presupuesto, después del análisis que hemos realizado, con el que la Asamblea puede operar”.

Chapman dijo entender la inquietud de algunos diputados y dijo que están en todo su derecho, pero destacó que al final será potestad de la Asamblea Nacional aprobar o improbar este presupuesto o presentar propuestas, iniciativas o ideas que permitan ampliarlo.

“Esto no está escrito en piedra, y uno no es dueño de la verdad. Este es un ejercicio que hemos hecho a conciencia y es una propuesta no solo a la Asamblea nacional de diputados, sino al país y a los ciudadanos”, dijo.

Según Chapman, incluso, con el presupuesto presentado el lunes muchos ciudadanos le han reclamado duramente del por qué 80 millones -para la Asamblea- si pudiera operar con menos, y los ataques señaló, “no han sido muy dulces, se los puedo decir”.

“No es una situación fácil porque a uno lo atacan porque es insuficiente y por otro lado, ciudadanos lo atacan porque dicen que es demasiado”, sostuvo ministro.

Al respecto, el diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho manifestó que no cree que la Asamblea puede operar con el presupuesto asignado. “Yo voy a defender institucionalmente a la Asamblea, una cosa es lo que se hacía mal y otra cosa es tener un presupuesto que ataría de manos el funcionamiento de la Asamblea”, destacó.

Camacho también dijo no estar de acuerdo con algunas cosas expresadas por el ministro Chapman en la presentación del presupuesto, como aquello de que el gasto o la inversión pública no necesariamente se traduce en crecimiento económico. “Creo respetuosamente que él está equivocado y eso ya está probado aquí con creces”, expresó.

De igual manera, mostró su preocupación por los bajos niveles de inversión que se han planteado en el proyecto del presupuesto 2025 y algunas dudas sobre los gastos de funcionamiento. El presupuesto presentado por Chapman que asciende a $26 mil 084 millones destina recursos para gastos de funcionamiento por el orden de los $20,739 millones y para inversiones solo la suma de $5,345 millones.

Por su parte, el diputado panameñista Francisco Brea manifestó que después que la Asamblea pague sus cuentas no tiene ninguna objeción con el presupuesto presentado.

“Lo que hay es que operar eficientemente y sobre todo, ser efectivos en la medida de fiscalizar los recursos del Estado y aprobar leyes en bien del pueblo panameño”, indicó.

Mientras que el diputado del Movimiento Otro camino, Ernesto Cedeño, indicó será la presidenta de la Asamblea la que debe dar respuestas sobre si el Legislativo puede subsistir con el presupuesto asignado, según las necesidades que tiene en materia presupuestaria.

“Lo que no puede darse en un momento determinado es que estrangulen lo que es la inversión. En la Asamblea hay edificios que requieren un férreo mantenimiento, y eso cuesta dinero”, precisó.

En tanto, el diputado Betserai Richards, de la bancada independiente Vamos, sostuvo que hay que hacer una revisión profunda de cómo están distribuidos los fondos destinados a la Asamblea Nacional.

“Lo interesante es ver institución por institución, incluso de la Asamblea Nacional es cómo se van a destinar o distribuir esos más de 80 millones de dólares”, señaló.

Sostuvo que cree que la Asamblea debe dirigir todo su esfuerzo es en la profesionalización del parlamento y que sea lo más productiva posible, incluso con menos recursos, porque al final, eso es lo que reclama la ciudadanía.