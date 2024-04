Combate frontal a la corrupción, la apuesta de los presidenciables para atraer inversiones

Los candidatos presidenciales que participaron en el tercer y último debate presidencial, reiteraron su compromiso de enfrentar la corrupción, reducir gastos innecesarios, acabar con los llamados funcionarios botellas, las abultadas planillas, entre otros temas, como parte importante para lograr el desarrollo del país y generar confianza para la generación de miles de empleos.

A este debate, que contaba con cuatro ejes temáticos, no asistieron el candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM), José Raúl Mulino, y el candidato por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Molirena, José Gabriel Carrizo, quien previamente había anunciado que no participaría si no asistía Mulino.

Empleo y emprendimiento

En el primer eje temático de empleo y empredimiento, Rómulo Roux aspirante presidencial por Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista reiteró su propuesta de generar 500.000 nuevos empleos en cinco años, en donde “cada panameño y panameña que quiera trabajar va a poder conseguir un empleo y va a tener plata en su bolsillo para hacerle frente a sus necesidades”.

Sostuvo que eso lo hará recuperando la confianza de los inversionistas para que inviertan en el país, además de tomar medidas específicas para el desarrollo del sector turismo, la logística, la construcción, la agroindustria, el sector agropecuario y el comercio.

En tanto, Maribel Gordón, candidata presidencial por la libre postulación catalogó como “vender humo” la propuesta de Roux de generar 500.000 empleos.

“Lo que realmente está diciendo con esa propuesta es la promoción de empleos precarios, con bajos salarios y con inestabilidad laboral. En nuestro Plan para la Vida nosotros planteamos empleos decentes, con salarios justos y con estabilidad laboral”, dijo.

“Estamos hablando que no habrá despidos de funcinarios, los recursos vendrán de la justicia fiscal, estamos hablando de $7.500 millones de evasión en este país, los recursos existen”, señaló.

Mientras que Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (Moca), manifestó que basta ya de desarrollar solo la ciudad capital, y abogó por extender el desarrollo también hacia el interior del país”.

Agregó que va a convertir a Panamá en una meca del turismo, desarrollar la agroindustria y el agro, y respaldar a la micro, pequeña y mediana empresa. “Crearemos un fondo de ayuda no reembolsable para el micro y pequeño empresario que son los que mueven la economía de un país”.

En tanto, Martín Torrijos, aspirante presidencial del Partido Popular (PP), sostuvo que va a lograr que la economía crezca para que la población tenga trabajo. “Vamos a acabar con la frustración de tantos jóvenes que terminan la universidad, pero que no encuentran trabajo”.

Detalló que esto lo lograrán haciendo crecer la economía, que sea el país de las inversiones y no el país de la corrupción.

Agregó, además, que hará que la beca universal sea entregada los 12 meses del año y establecer planes para bajar los costos del emprendimiento en este país.

Melitón Arrocha, aspirante presidencial por la libre postulación hizo énfasis en al desburocratización del Estado, la racionalización de los procesos en las instituciones y un cambio de la cultura del funcionario, además de promover la inversión extranjera y promover el desarrollo del Canal.

”Las exportaciones son el futuro de Panamá, hay que aprovechar e impulsar el turismo haciendo un mejor y mayor esfuerzo, tomando en consideración que la tasa de ocupación hotelera anda por el orden del 54%”, precisó.

Para Zulay Rodríguez, candidata presidencial por la libre postulación, hay que atacar la evasión fiscal para la generación de empleos. “Son $34.000 millones en evasión fiscal, allí está el dinero para generar empleos, salvar la Caja de Seguro Social, crear los empleos que el país necesita. Vamos a ponerte a sumar, nuestros chicos necesitan ser apoyados para emprender y poner su primer negocio”, destacó.

Sostenibilidad y agua potable

En medio de la creciente preocupación por la disponibilidad y calidad del agua potable en Panamá, los candidatos presidenciales presentaron sus propuestas para abordar esta crisis que impacta a millones de ciudadanos en todo el país.

Maribel Gordón enfatizó en la importancia de establecer una matriz energética sostenible para garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental en el país. Dijo que su compromiso incluye enfrentar el monopolio que encarece el costo de la electricidad en los hogares y asegurar el acceso al agua en un gobierno liderado por ella.

Por su parte, Ricardo Lombana propuso una transformación del Idaan para mejorar la detección y reparación de las fugas, así como garantizar una gestión más eficiente de los recursos hídricos.

Lombana hizo hincapié en la necesidad de romper el monopolio y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a agua potable de calidad.

Martín Torrijos planteó una visión integral que incluye resolver deficiencias en las potabilizadoras de la ACP, adquirir río Indio para aumentar el suministro de agua en el este del país y establecer una nueva institución dedicada a la gestión del agua.

Para Torrijos, la sostenibilidad del agua requiere una gestión integral y una inversión en nuevas infraestructuras.

Melitón Arrocha se comprometió a construir nuevas plantas potabilizadoras, finalizar proyectos –como el anillo hidráulico– y abordar la problemática del desplazamiento en áreas críticas como río Indio. Destacó la necesidad de invertir en infraestructura para garantizar un acceso equitativo al agua potable en todo el país.

Zulay Rodríguez propuso la construcción de nuevos pozos, la ampliación de los anillos hidráulicos y la promoción de la captación y conservación del agua. Considera crucial regular las hidroeléctricas y reparar las fugas en el sistema de distribución para garantizar un suministro sostenible de agua potable.

Rómulo Roux presentó un plan centrado en implementar el ‘plan cero fuga’ para reparar las fugas en el sistema de distribución y crear una autoridad dedicada al agua y los recursos hídricos.

Roux también promete invertir en la ampliación y construcción de infraestructuras relacionadas con el suministro de agua para garantizar su disponibilidad a largo plazo.

Institucionalidad

En materia de institucionalidad, Ricardo Lombana insistió en que promoverá una consulta popular para que la población decida sobre temas como una segunda vuelta electoral, el cambio en el sistema de investigación de los diputados, si quieren cambiar los requisitos para ser contralor o procurador.

Esto, dijo, le dará la legitimidad para luego convocar a una constituyente y sacar los corruptos del poder, y para garantizar que no regresen.

Por su parte, Martín Torrijos cuestionó el manejo actual de algunos diputados de la Asamblea Nacional. De igual manera abogó porque las empresas que están en actos de corrupción no puedan contratar con el gobierno.

Expresó, además, que hay que automatizar los procesos en las instituciones, profesionalizar el servicio público y que estos trabajen para los usuarios y que no dependan de la política, sino de su desempeño. Sostuvo que está en contra de la manera en que el Ifarhu ha venido entregando las becas en este país.

Mientras que Melitón Arrocha manifestó que para conservar la institucionalidad, lo más importante es tener una lucha directa contra la corrupción.

Destacó que en la última década se han triplicado los delitos contra el Estado y el índice de percepción de corrupción es cada vez peor.

”Me comprometo a encabezar una lucha directa a la corrupción, acabando con las botellas en la Asamblea y con la descentralización paralela; solo con eso recuperaremos $400 millones de los fondos públicos”, señaló.

Zulay Rodríguez, por su parte, indicó que en lo judicial no se puede permitir la justicia selectiva. También abogó por promover el cambio del mecanismo de investigación de los diputados y de los magistrados, quienes se investigan entre ellos.

También planteó elevar a rango constitucional el tema migratorio y eliminar la partida discrecional del presidente de la República y promover una constituyente originaria.

En tanto, Rómulo Roux expresó que el país ya está harto de la corrupción y de la impunidad. “Necesitamos instituciones fuertes para generar inversión y empleos en el país. Es importante tener instituciones fuertes para luchar contra la corrupción”.

Sostuvo que va a llamar a una constituyente para cambiar un sistema que está blindando la corrupción. “Vamos a nombrar procuradores y magistrados que sean independientes y lo vamos a hacer con consulta pública ciudadana”, dijo.

Maribel Gordón insistió en que quienes ya han estado en el gobierno son parte del Estado delincuencial existente. “Cada uno enumera la lista de corrupción del otro”.

”Estamos en un Estado delincuencial, el último caso, los auxilios económicos que recibieron quienes no tenían derecho. Nuestra propuesta es convocar a una constituyente originaria para acabar con el Estado delincuencial y tener un Estado transparente y democrático”, destacó.

Desarrollo social

En torno al eje de desarrollo social, Martín Torrijos se centró en plantear mejoras a la salud y la educación como pilares del desarrollo social.

Propuso horarios extendidos en los centros de salud y la creación de una agencia de medicamentos para asegurar el acceso oportuno a los tratamientos. Además, aboga por acabar con la mora quirúrgica y transformar la educación mediante la implementación de la educación básica universal durante todo el año y programas especiales para las disciplinas de ciencias, ingeniería y tecnología.

Melitón Arrocha enfatizó la necesidad de fortalecer el sistema educativo y destinar el 7% del PIB al gasto educativo. Su enfoque se centró en garantizar que las escuelas lleguen a todos los estudiantes y en despolitizar el Ministerio de Educación para asegurar una gestión eficiente y libre de influencias partidistas.

Zulay Rodríguez criticó la falta de atención hacia el rol de la familia en el desarrollo social y propone eliminar instituciones gubernamentales como el Mides y el Ministerio de la Mujer, considerándolos burocráticos. En su lugar, aboga por empoderar a las iglesias para guiar a la juventud hacia un camino positivo y alejarla de la delincuencia.

Rómulo Roux se comprometió a garantizar que los servicios básicos estén al alcance de todos los panameños, incluyendo el transporte, la educación y la salud. Su plan incluye la expansión de la beca universal y el acceso a computadoras con datos gratuitos para todos los estudiantes, así como la mejora de la infraestructura escolar con la provisión de electricidad, internet y agua potable.

Maribel Gordón, candidata por la libre postulación, puso énfasis en no envenenar el desarrollo social con prácticas corruptas, proponiendo medidas como la aplicación rigurosa de la ley y la protección de las pensiones familiares. Además, aboga por la implementación de una deducción social para aliviar la carga financiera de la población, así como el acceso a educación oportuna, viviendas asequibles, agua potable y servicios de salud.

Y Ricardo Lombana planteó un enfoque basado en becas por méritos académicos y deportivos, buscando fomentar la innovación y el talento en el país. Su plan incluye la creación de incentivos para las empresas que contraten aprendices, así como el impulso de becas para atletas y deportistas que representen a Panamá en competiciones internacionales.