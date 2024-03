Corrupción y descentralización encendieron el segundo debate

Martín Torrijos del Partido Popular (PP) por su parte sostuvo que la corrupción les está quitando el presente a los jóvenes. “Cada vez que van al Ifarhu y no le entregan una beca, le estamos quitando oportunidades para que estudien”.

Por otro lado, José Gabriel Carrizo, candidato de la alianza por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Molirena, sostuvo que la corrupción no se combate con más corrupción, sino con la verdad, con el fortaleciemiento de la columna vertebral que es la justicia

Para Zulay Rodríguez, candidata por la libre postulación, hay que pedir cuentas, pedir que devuelvan todo lo robado. “Tenemos que cambiar la Corte, el Legislativo y el Ejecutivo, y que la gente que venga, quien sea, entre por meritocracia no por allegados al gobierno de turno”.

Asegura que una constituyente originaria es lo que va a permitir recuperar este Estado. “Es necesario acabar con la corrupción, para eso planteamos una estrategia que impida la impunidad; en mi gobierno no habrá impunidad para nadie ni siquiera para las élites de cuello blanco”.

Descentralización

Siguió el candidato Arrocha, quien hizo un balance del crecimiento de los corregimientos que pasaron de 505 a más de 700 actualmente. Representantes y alcaldes que ganan más del doble del salario del presidente de la República, y más de $200 millones en descentralización paralela, “eso no puede continuar”.

Economía juvenil

En cuanto al tema de la economia juvenil, Rómulo Roux expuso su plan para generar 500.000 empleos en cinco años. Apuesta a la educación técnica con los Itses. “Crearemos empleos para los jóvenes y para todos los panameños”.

Sostuvo que impulsará programas para que los jóvenes aprendan mientras trabajan en una empresa, o el programa Mi Primer Negocio, en donde se le brindará financiamiento a los emprendedores, además de un plan para que 15.000 jóvenes anualmente aprendan inglés.

José Gabriel Carrizo, por su parte, dijo que tiene proyectos para seguir generando empleos para los jóvenes, fortaleciendo políticas públicas que asegura, ya se están ejecutando en el actual gobierno.

Afirmó que ya hay empresas interesadas en instalar fábricas para elaborar semiconductores, por lo que van a capacitar a los jóvenes para que entren a estas industrias que son importantes en la región y en el mundo.

Planteó, además, una propuesta de disminuir la tasa hipotecaria para que los jóvenes puedan acceder a un crédito, para que ese joven pueda acceder a su casa.

Mientras que Martín Torrijos indicó que el 20% de las mujeres jóvenes se queda en sus casas para ayudar a la familia. “Hay gente que se gradúa y no encuentra empleo, hay gente que no se gradúa y no tiene las capacidades para encontrar empleo”.

En su gobierno, dijo, los jóvenes van a tener la posibilidad de capacitarse mientras estudian y practican lo que estudian.

Sostuvo, además, que hay que vincular a los jóvenes de las comarcas y del interior del país para que estudian, con lo que necesita el Estado.

Gordón planteó que el plan para la vida digna es una solución, en donde incentivarán los emprendimientos, empleos dignos, lo tecnológico, y el cuidado de la biodiversidad.

“Podrás vivir del arte, de la cultura, con empleos dignos, con prestaciones para que te jubiles, al igual que tus padres. En mi gobierno los títulos técnicos y universitarios tendrán validez, es el compromiso que tengo con la juventud”, dijo.

Ricardo Lombana abogó por promover el programa de aprendices, donde las empresas pagarán un salario a los jóvenes mientras aprenden y recibirán un financiamiento ya sea para su vivienda o para crear un emprendimiento.

“Hay que eliminar las palancas políticas en todo el país y que no te pidan inscribirte en un partido político para conseguir un empleo. Crear polos de desarrollo nacional en las comarcas y las provincias, dándole apoyo al sector agropecuario, las oportunidades están allí, simplemente hay que sacar la política partidista”.

Arrocha manifestó que ofrecerá la posibilidad de concatenar al sector empresarial con la juventud con programas para generar empleos, promover el programa sembrando emprendedores para que puedan, en conjunto con el gobierno, conseguir la formación que les permita llegar al mercado.

”Los auxilios económicos sin ninguna reglamentación hay que acabarlos, ha quedado demostrado que no solo dependen del mérito, sino que la única condición es tener la cercanía con algún miembro del PRD. En mi gobierno será en función del talento y que no sea una palanca política lo que determine la entrega de ese auxilio”, dijo.

Rodríguez destacó que hay que darles incentivos a las empresas para la generación de empleos, “así como se lo dieron a los bancos y a unos cuantos operadores de turismo”, hay que apoyar a las pequeñas empresas. “Soluciones hay, lo que falta es voluntad”.

Agregó que la gente piensa que los jóvenes están en las pandillas porque quieren, “es por falta de oportunidades, por falta de empleos, hay que crearles programas de capacitación”, afirmó.