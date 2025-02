CSS: diputados definen metodología e inician debate del primer bloque

El pleno de la Asamblea Nacional acordó dividir en tres bloques la discusión en segundo debate del proyecto de ley 163, que modifica la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), con 43 votos a favor. Ayer también se dio inicio al debate del primer bloque.

Con la metodología decidida por los diputados, el proyecto de ley será dividido de la siguiente manera: el primer bloque que corresponde del artículo 2 al 50; el segundo bloque, del artículo 51 al 112, y tercer bloque del artículo 113 al artículo final, incluyendo el artículo 1 correspondiente al glosario.

El primer bloque incluye temas administrativos, de salud y finanzas de la CSS.

De esta manera, cada legislador tendrá la oportunidad de hablar 30 minutos durante cada bloque y, además, habrá la oportunidad de que los diputados tengan una segunda participación si así lo desean. Es decir, se espera que el proyecto de ley sea aprobado en segundo debate tras al menos 106 horas y media de debate.

“Queda un total de ocho sesiones, presumiendo que debatimos de lunes a jueves esta y la otra semana; no creo que este proyecto salga del segundo debate antes del próximo mes. Me parece que el proceder que estamos llevando no va a permitirlo”, dijo José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), antes de que se iniciara el pleno de la Asamblea.

Durante el primer día de discusión, diputados como Ernesto Cedeño, de MOCA, Neftalí Zamora y Janine Prado, de la coalición Vamos, entre otros, interrogaron a los funcionarios presentes, entre ellos el director de la CSS, Dino Mon, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el viceministro de Economía y Finanzas, Fausto De León, sobre diferentes aspectos del proyecto de ley 163.

Entre los aspectos abordados, estuvieron la idoneidad del personal nombrado en la CSS, la morosidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la calidad de la atención en esta entidad de salud y las cifras generales del problema de la jubilación, esto último presentado detalladamente por el diputado Zamora.

Por otro lado, diferentes diputados hicieron referencia a las propuestas que estarán presentando en el segundo debate.

“Como bancada estaremos presentando modificaciones basadas en los números, porque consideramos que la CSS, el Minsa y el MEF no han podido responder muchas de las preguntas que ya se han hecho en los últimos meses dentro de la Comisión de Salud”, explicó Betserai Richards, diputado por la libre postulación.

Por su parte, Pérez Barboni habló de tres iniciativas que su partido estará impulsando en este segundo debate: crear la figura del defensor del Asegurado, mantener el seguro por paro forzoso, y diferentes formas de financiamiento para sustituir el aumento de la edad de jubilación.

El diputado Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), buscará la vuelta al sistema solidario de pensiones y mantener la edad de jubilación.

“Vamos a insistir también en que las inversiones producto de las reservas de todos los fondos de la CSS sea un manejo guiado fundamentalmente por esta misma entidad y el Banco Nacional, y no por intermediarios financieros como pretende el proyecto de ley No. 163”, dijo el diputado del PRD.

Adames también manifestó que el proyecto de ley debe contar con el aval tanto del gobierno como de los trabajadores y obreros.