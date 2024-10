Demanda de inconstitucionalidad del Presupuesto 2025 a la espera de la decisión de la Corte

Ya reposa en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Vásquez Reyes, la demanda para que se declare inconstitucional la autorización que dio el Órgano Ejecutivo al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para proponer el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2025 ante la Asamblea Nacional.

El abogado Neftalí Jaén presentó la “acción de inconstitucionalidad” el pasado 29 de octubre y ha informado que espera que el magistrado Vásquez decida si es admitida o no la demanda este jueves 31 de octubre.

De acuerdo con Jaén, la Resolución de Gabinete No. 93 del 4 de octubre de 2024, que autorizó a Chapman a proponer el presupuesto, es inconstitucional porque infringe “directamente” el numeral No. 7 del artículo No. 184 de la Constitución.

Dicho artículo señala que el Ejecutivo debió presentar el proyecto dentro de los primeros 40 días de sesiones de la Asamblea Nacional, pero esto no ocurrió.

El proyecto de presupuesto fue entregado el pasado 7 de octubre, pero el dictamen constitucional imponía que esto ocurriera, al menos, la última semana de agosto.

“Esa resolución es la génesis del problema, es la punta del iceberg, si ella es inconstitucional, todo lo que se desprenda de ella es inconstitucional”, detalló Jaén a La Estrella de Panamá.

“Yo advierto, ¿cómo violó la Constitución el presidente Mulino con el ministro Chapman? La violaron enviando de manera extemporánea el proyecto de presupuesto, ya que ellos tenían que hacerlo en agosto (...) y no lo hicieron, lo hicieron un mes después”, expresó el abogado.

Jaén explicó que si la ley del presupuesto llegara a ser aprobada, y eventualmente existiera un fallo favorable a la demanda, habría “una situación nunca antes vista en nuestro ordenamiento jurídico”.

Las reacciones sobre las decisiones tomadas en la Asamblea Nacional sobre el presupuesto no han cesado. La exdiputada y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, afirma que es inconstitucional la suspensión de las vistas presupuestarias y el pase a segundo debate del proyecto.

“Con lo que han hecho se han volado el primer debate de esa ley, ese proyecto no ha sido debatido en la forma que establece la Constitución y la ley, por lo tanto no puede ir a segundo debate y mucho menos ser aprobado para mandarlo al Ejecutivo. Esto es un exabrupto por parte del Ejecutivo por haber hecho ese acuerdo con un ‘grupejo’ de diputados que no les importa su misión ni su trabajo”, señaló Ana Matilde Gómez, exdiputada de la República, al ser consultada.