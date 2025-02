Diputados respaldan que banca estatal administre los fondos de la CSS

La administración de los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) fue el centro del debate del pleno de la Asamblea Nacional, que ayer concluyó con la discusión del segundo bloque del proyecto de ley 163, que reforma la Ley Orgánica de la entidad de seguridad social.

Varios diputados coincidieron en que los fondos de la jubilación debería ser administrados por los estatales Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá, contrario a lo que propuso el Ejecutivo en el proyecto de ley original, que dejaba todo en manos de la banca privada.

“El Banco Nacional es un referente; entonces, ¿quién de manera no muy sana va a poner los huevos en la canasta de alguien que no tiene experiencia? Eso no puede ser, porque estamos hablando de la responsabilidad que tiene el Banco Nacional a nivel social”, destacó el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames.

El Ejecutivo propuso que los bancos privados y las administradoras privadas de pensiones estuvieran involucradas en el manejo de las jubilaciones, incluso con la potestad de invertir el dinero, con el fin de traer más ganancias al IVM.

Los diputados insistieron que este es un trabajo que muy bien pueden hacer los bancos estatales, especialmente porque así fue demostrado tras diversas rondas de preguntas sobre sus capacidades hasta el momento en el manejo de las pensiones panameñas.

De esta manera, de acuerdo con lo planteado por los diputados, no habría necesidad de que bancos privados y administradoras de pensiones se involucraran en IVM.

“Me siento un tanto confundido con lo que pretende el proyecto de ley 163, traído a esta asamblea. [Se espera] que este recurso sea puesto en la banca privada y no la banca estatal, pero el Banco Nacional ha demostrado durante 120 años una solidez y que ese recurso que manejan lo revierten a las familias panameñas y sostiene el agro”, dijo el diputado Raphael Buchanan durante su segundo turno en el pleno.

Otra de las preocupaciones que plantearon los diputados es que sectores como el agropecuario ya no reciba préstamos y subsidios en caso de que los fondos de la CSS queden en manos de la banca privada.

Otros beneficios como préstamos personales o hipotecarios no estarían al alcance de los panameños si esos fondos quedan en la banca privada. Alegaron que administrados por la Caja de Ahorros o el Banco Nacional se podría brindar este tipo de servicio a cientos de panameños.