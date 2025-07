Jairo Salazar responde en redes por agresión contra Betserai Richards

El diputado Jairo Salazar se pronunció en sus redes sociales sobre el incidente con el diputado Betserai Richard, quien lo acusa de haberle propinado un puñetazo en la Asamblea Nacional.

“Existen algunos medios que por no simpatizar conmigo me señalan sin importar los hechos y no buscan la contraparte, o sea la verdad”, escribió Salazar en su cuenta de Instagram. “Hay límites que un hombre no puede tolerar, y más cuando la agresión va dirigida a lo más sagrado que tiene un ser humano. Están acostumbrados a ofender y denigrar para luego victimizarse, en otras palabras tiran la piedra y esconden la mano”, añadió.

Fuentes dentro del Órgano Legislativo indicaron a La Estrella de Panamá que Richards habría mencionado a la madre de Salazar. Sin embargo, el diputado de la coalición Seguimos negó esta afirmación la mañana de hoy. “Bajo ninguna circunstancia, ese no es mi estilo”, afirmó Richards antes de presentar una denuncia contra Salazar en el Ministerio Público. “Yo el pasado viernes hablé al país y pedí que los 14 millones de dólares que se desaparecieron de las arcas de la Junta Comunal de la provincia de Colón sean devueltos o que se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo únicamente me referí a ese tema y lógicamente, tuvo 12 horas para inventar mentiras y ahí están las consecuencias, está inventando mentiras a estas horas del día”, aseguró.

La Estrella de Panamá contactó al despacho de Salazar y lo llamó a su celular para conseguir su versión de los hechos, pero no hubo respuesta.