José Gabriel Carrizo, cuatro días de trabajo y una consulta minera para la CSS

Con un ascenso rápido en la política nacional, José Gabriel Carrizo busca ser el primer presidente de la República en la era postinvasión, cuyo partido se reelija en el gobierno. Con 40 años y abogado de profesión, abandera en esta elección la alianza del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molinera).

Es claro en señalar que no pretende cambiar la Constitución de 1972, herencia del PRD y el gobierno militar dirigido por su líder histórico, Omar Torrijos. Argumenta que la elaboración de una nueva Carta Magna generaría inestabilidad en el país, y opta por modificaciones parciales en títulos específicos sobre el funcionamiento de los poderes del Estado.

Frente a la crisis de las pensiones en la Caja de Seguro Social (CSS), identifica como un camino de solución retomar la explotación minera en el país, como su fórmula para atender el déficit del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Una propuesta polémica que pretende someter ante la población por vía de una consulta popular.

En materia económica considera prioritario el sector agropecuario, las industrias creativas y el emprendedurismo. Se plantea implementar incentivos fiscales y laborales para reducir la informalidad e impulsar que la jornada laboral sea de cuatro días a la semana, con 10 horas de trabajo por día.

DÉFICIT DEL IVM DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

P: ¿Cuál será su fórmula para atender el déficit del sistema de pensiones?

R: Lo primero es hacerle entender a la ciudadanía cuál es el problema. La CSS es una institución que tiene 14 mil millones de dólares en activos, tiene 3 mil 500 millones de dólares en pasivos y activos corrientes por 5 mil 800 millones, es decir, es un componente financiero que hasta hoy está bastante estable. Tiene políticas internas que no permiten que puedas ayudar a un sistema o un subsistema. En efecto, tienes un déficit en uno de los sistemas de entre 650 millones a 690 millones de dólares al año. Si no hacemos algo con eso -como panameños-, ese déficit puede ir consumiendo las finanzas públicas. La propuesta nuestra es inyectarle 3 mil millones de dólares a la CSS con el compromiso de que ningún jubilado gane menos de 350 dólares. Estabilizar ese déficit por alrededor de 24 meses y darnos la oportunidad , en esos 24 meses, de sentarnos a hablar de temas que hoy en día hay posiciones muy extremas

P: ¿De dónde saldrían esos 3 mil millones?

R: Un esfuerzo financiero de poner 3 mil millones de dólares te da la garantía de que no vas a aumentar ni paramétricas y vas a tener la certeza que nuestros jubilados reciban su jubilación (...) nosotros hemos planteado la alternativa de consultarle a la ciudadanía qué quiere hacer con sus recursos naturales, específicamente el cobre. La condición financiera que eso nos daría a nosotros, evitando los lados arbitrales, estaríamos hablando de cifras importantes que no están contempladas dentro del ejercicio presupuestario de los próximos años.

P: ¿Su cálculo sería que el dinero saldría de la industria minera?

R: Esa es la primera opción.

P: Entonces está planteado explotar la mina de Donoso...

R: No, lo que estamos planteado es la consulta popular sobre qué hacer con un espacio físico que es un riesgo ambiental para el país, que le cuesta al país alrededor de 800 millones de dólares mantenerlo y están los laudos arbitrales por más de 20 mil millones de dólares (...) No sacaríamos el dinero solo de la explotación, tu tienes ‘stockpiles’ (almacenamiento del mineral) ya extraído por más de 250 millones de dólares y el potencial de cobre que tiene en subir. Hay alternativas que contemplan la consulta al pueblo.

P: El año pasado hubo protestas enormes, la gente rechazó en las calles la explotación minera, ¿no es contrariar la voluntad popular?

R: Mi reconocimiento histórico a la juventud panameña que salió a protestar en noviembre pasado producto de una formación de conservación y de preservación del ambiente, pero lo cierto también es que esas protestas fueron a siete meses de una elección, entonces yo no te pudiera decir que todo lo que vivimos en esa protestas obedecían a intereses colectivos, también habían intereses personales.

DEUDA Y GENERACIÓN DE EMPLEOS

P: ¿Cuál sería su estrategia para generar empleo?

R: Incentivo a las personas para que migren de la informalidad la formalidad (...) con incentivos fiscales y laborales. El sector agropecuario no será menor cosa, la industria creativa tampoco y igual el tema de la inteligencia artificial para generar recurso humano que vamos a requerir cuando las industrias de fabricación de semiconductores se instale en Panamá (...) nosotros debemos preparar a nuestros jóvenes para que dentro de tres años o cuatro años puedan salir de la universidad con una carrera que les permitan acceder a un empleo bueno. En todo esto, el sector privado es fundamental y estratégico. Como gobierno somos facilitadores de que esa inversión pueda darse en nuestro país.

P: ¿Cómo frenar el alto endeudamiento?

R: La relatividad de los ingresos de Panamá versus su deuda es una de las más sanas del mundo con 56%. Hay países que tienen relación deuda PIB de 150%.

P: ¿No considera que hay alto endeudamiento?

R: La relación Deuda-PIB es una de las más sanas, no lo dice Gaby Carrizo. Yo te invito a que leas los reportes financieros del mundo, sino quieres los del MEF o Contraloría para que veas que Panamá tiene una relación deuda-PIB saludable.

P: ¿Cómo va a generar más ingresos? No se puede gobernar a punta de deuda...

R: No estamos gobernando a punta de deuda, hoy en día, tú tienes un PIB de 85 mil millones de dólares y acaban de reflejarse la cifra de crecimiento del año pasado que fue 7.3% a pesar de la crisis en noviembre (...) por más que existan intereses que pretendan hundir a Panamá, el país sale a flote. Si abrimos la inversión con mayores oportunidades y cerramos las incertidumbres con más seguridades, te va a generar más empleo. Hemos planteado disminuir los días laborales para que puedas trabajar más horas por día, eso va generar una dinamización económica que es fabulosa para el emprendedurismo y el turismo.

P: Trabajar cuatro días a la semana por 10 horas cada día. Habría que cambiar la Constitución, que habla de 8 horas máximo...

R: Hablamos de hacer una consulta popular. Esos detallitos se los vamos a consultar al soberano. Hay veces que tú trabajas un poco más de 8 horas para pagar, por ejemplo, un día libre de lunes de carnaval (...) allí estás compensado las horas. R: ¿Con esa práctica también tendría que modificarse la Constitución? R: Creo que son temas que se van a consultar (...) nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para generar bienestar, felicidad y que la gente tenga plata en el bolsillo.

TRANSPARENCIA

P: En materia de transparencia, ¿qué método específico de consulta pública va implementar para que la ciudadanía acompañe sus propuestas?

R: Seguir con el proceso de digitalización para evitar la discrecionalidad del funcionario público (...) eso nos ayudaría mucho a que la empresa privada pueda ser más eficiente, así tienen mayor capacidad adquisitiva y mayor ganancia. Vamos a fortalecer mucho el poder popular que son nuestros representantes y nuestros alcaldes, ayudar a la comunidad a entregarles recursos importantes para que hagan obras y sea la propia gente que fiscalice qué se hace con el recurso. Es un modelo público concebido desde 1972 por el PRD, que nosotros vamos a fortalecer. Y sin duda alguna, el apoyo restricto a la columna vertebral de la democracia que es la justicia, que tenga esa independencia presupuestaria e independencia en su labor, eso es fundamental.

P: Ha habido cuestionamientos sobre cómo se han administrado fondos en los gobiernos locales y de malos manejos ¿Cómo va a evitar que ocurra ese tipo de cosas?

R: La mayoría de esas cosas que se señalan son falsas (...) desde ya yo le digo a los representantes y a los alcaldes que 200 millones de dólares entre 700 juntas comunales te hacen 285 mil dólares para cada junta, es poca plata para resolver sus problemas. Yo voy a destinar más fondos para eso. Si tú generas una satanización del Poder Popular, que es quien conoce y sufre el problema de la comunidad, una satanización con la intensión de dañar políticamente una candidatura o a un partido político, colocas el interés personal por encima del interés colectivo. Nuestro propósito es que el interés colectivo esté por encima de cualquiera.

GESTIÓN DE RESIDUOS

P: Hablemos de la gestión de residuos en la ciudad de Panamá, que hasta hace poco estuvo llena de humo tóxico. El problema de Cerro Patacón no se ha resuelto...

R: O se respeta la seguridad jurídica y la democracia en nuestro país o agarramos un mazo y la destruimos. Esta administración, con valentía, ha roto el contrato que tenía secuestrado al país con la administración de los desechos. Le corresponde al nuevo gobierno generar una licitación pública para transformar la forma como los panameños utilizamos los residuos.

P: ¿Cómo sería eso en su administración?

R: Abrir una licitación internacional pública, que vengan tecnologías del mundo que permitan utilizar la basura para generar ingresos al Estado. Las ideas nuestras, revolucionarias, tienen que enfocarse a colocarnos en un país de primer mundo.

P: La mayoría de los candidatos dicen que en la basura hay negocio, pero en Panamá no hay cultura de reciclaje, Cerro Patacón está sobrepasado y no hay condiciones actualmente para recoger desechos frecuentemente. Traer una empresa parece una solución de varita mágica...

R: Lo primero que tienes que hacer es romper con un vicio, ésta administración rompió ese vicio. No puedes seguir otorgando adendas a contratos que no funcionan (...) agradezco que permitan a la nueva administración generar esa licitación. Hay muchas empresas muy deseosas de venir a Panamá para hacerse cargo de Cerro Patacón, es más, en el mundo habían problemas mucho más graves y serios que los de ese vertedero. Resolver este problema para las tecnologías modernas será mucho más fácil.

AGUA Y MEDIOAMBIENTE

P: ¿Cómo garantizará agua para la operación del Canal y al mismo tiempo para la población?

R: Lo más importante es el consumo humano, para producción de alimentos y el tránsito por el Canal. Tenemos un problema que con la ampliación del Canal, los estanques que se hicieron están salinizando el Canal, esto reduce la capacidad para generar en potabilizadoras consumo de agua (...) nosotros tenemos contemplado la propuesta de río Indio con consultas a la gente, con beneficio social importante, con indemnizaciones importantes para que el Canal pueda generar un reservorio de agua en esa zona. Tampoco descartamos bombear agua de Bayano y Alajuela (...) tenemos un programa agresivo para evitar que se pierda agua dulce al mar a través de 1,200 km de línea de agua dulce para redistribuir a las potabilizadoras y puedan dar agua potable a nuestra gente. No descartamos la construcción de riegos en Tonosí y riego en Macaracas.

P: ¿Cómo va atender el tema de la frecuencia del acceso al agua y la calidad?

R: El problema de Panamá no es la falta de agua sino la administración de nuestros recursos hídrico. Por ejemplo, en Tonosí, tú tienes una sequía impresionante en verano, pero en invierno tienes unas inundaciones enormes, cómo no pensar en un riego que te permita drenar y cosechar agua para beneficio de la propia comunidad. Eso es para precisamente garantizar esa frecuencia de la que tú hablas, que en sequía puedas tener agua potable en tu casa y en el invierno no tengas inundaciones.

P: ¿Por qué plantear la propuesta ahora y no cuando arrancó su gobierno hace cinco años?

R: El presidente Cortizo recibió un país con condiciones financieras muy críticas. En seis meses vimos con optimismo como fuimos creciendo, por ejemplo los ingresos corrientes que aumentaron el 11% y nos cayó una pandemia. Fueron 4 mil 500 millones de dólares que se invirtieron para salvarle la vida a la gente. Entonces obviamente tú tienes que priorizar.

CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN

P: Entiendo que usted no quiere una nueva Constitución, sino que modificaría algunos títulos puntuales de la actual, ¿cuáles cambiaría y cómo lo haría?

R: Nosotros entendemos que la ciudadanía reclama que se haga una reforma constitucional -en los tres órganos del Estado- para evitar prácticas que hemos visto antes y que hemos ido corrigiendo. Por ejemplo, ese presidencialismo que existía en administraciones anteriores, que pretendían combatir la corrupción con más corrupción. Cambiar algunos vacíos en la Asamblea Nacional, que le permiten hacer cosas que la ciudadanía no recibe bien, pero que el vacío permite que se realice. Modificar la cantidad de diputados o la forma cómo los escogemos. Con relación al Órgano Judicial, fijar la garantía de su independencia, garantizar su independencia presupuestaria y revisar la escogencia de los magistrados y procuradores (...) El mecanismo que nosotros utilizaremos es que el 6 de mayo convocaremos al Pacto de Estado por la Justicia y a otros actores de la sociedad para redactar estas tres reformas puntuales. Conversar con el presidente Cortizo para que convoque a sesiones para que la Asamblea vea los cambios y ya bajo nuestra administración, durante los seis primeros meses, terminar de pasar la reforma con la Asamblea entrante. Así evitamos la incertidumbre.

P: Panamá ha tenido cambios constitucionales que no han sido traumáticos, como en 1946 con una Asamblea Constituyente, hay una tradición democrática allí.

R: Los escenarios son distintos, a nosotros lo que nos interesa es que a ti te vaya bien (...) que nos podamos adaptar de manera rápida a la modernidad del mundo, pasar con propuestas revolucionarias del tercer mundo al primer mundo y nosotros podemos hacerlo. Entonces no toda la enfermedad está en la Constitución, hay algunas cosas que generan molestias que nosotros vamos a atender y hay otros títulos en la Constitución que no es requerido abrir, que genera inestabilidad, por ejemplo, en el título constitucional del Canal de Panamá.

MÁS PERSONAL

P: ¿Cuándo miente José Gabriel Carrizo?

R: No miento. Odio la mentirita y el juega vivo. Cuando tú me estás diciendo a mí que yo hago algo, por ejemplo que me comí un chocolate y no quiero decirlo, me quedo callado; eso lo sabe mi esposa Julieta. Si hay algo que no me gusta es la mentira y eso lo aprendí de mi mamá.

P: ¿Cuánto tiempo para tomar una decisión?

R: La medito y la consulto.

P: ¿Con quién consulta?

R: A Julieta, a mis hijos, a mis hermanos a mi vicepresidente Camilo Alleyne, políticamente hablando. Esta campaña mía, este partido político no es de Gaby Carrizo, esto es un colectivo. Hay veces en que nosotros no podemos estar de acuerdo con algo, pero tenemos la capacidad y la tolerancia para entendernos y para debatir, pensando en el beneficio colectivo. Esa es la belleza del PRD

P: ¿A quién le reza?

R: A Dios y a la Virgen

P: ¿Qué reza?

R: Hablo con ellos. Uso mucho el Padre Nuestro, pero prefiero dejarlo hasta ahí porque soy creyente de que cuando quieras hablar con él, métete en el cuarto sin que nadie sepa.

ECONOMÍA

P: En cuanto a los monopolios, ¿cómo va enfrentar eso?

R: Con diálogo, como hicimos con la Ley de Medicamentos, allí estaban todos los sectores involucrados. Nosotros no podíamos romper con 300 contratos que estaban suscritos en condiciones establecidas por ley, porque a ti o a mí no nos guste, o porque eso estaba afectando que el medicamento estuviera más caro. Tenemos que esperar el vencimiento de esos contratos para generar una nueva ley, para que a través de esa norma se suscriban los contratos con el Estado.

P: La Constitución establece que el Estado puede intervenir donde hay un monopolio...

R: Estás dando como cierto el hecho de que existen monopolios, para eso debe establecerse un proceso que determine si existen.

P: ¿No cree que hay monopolios en Panamá?

R: Creo que deben seguirse las investigaciones para concluir que existe monopolio o no (...) la justicia es la que debe determinar si hay o no. Si los tribunales determinan que hay monopolios, entonces debemos actuar en base a lo que la justicia diga.

P: ¿Cuales serán los sectores de la economía que apostará?

R: Sin duda, el sector agropecuario, que hace cuatro años estaba destruido. Quiero generar empleo a través de ese sector, que nuestros agricultores ganen plata, que nuestros jóvenes no migren a la ciudad y que vean a ese sector como algo positivo. Creo en la industria creativa y el emprendedurismo a través de la inteligencia artificial. También creo en las plataformas tecnológicas y generar empleo innovado