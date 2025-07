Sin embargo, más de la mitad de los participantes en la encuesta Vea Panamá de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, afirman haber leído el texto de la legislación.

De acuerdo con la encuesta, el 50,9 % de los encuestados no ha leído la ley, a pesar que ya se ha publicado el texto único y difundido por diversos medios. Además, 41,9 % no sabe que la Ley 462 no aumenta la edad de jubilación.