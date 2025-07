Las comisiones de la Asamblea donde los diputados no pelean por formar parte

El diputado Ernesto Cedeño, miembro de la bancada Seguimos, advirtió que las negociaciones dentro de la Asamblea Nacional para distribuir los escaños en las comisiones legislativas reflejan un patrón claro: las comisiones con menor visibilidad o poder político son sistemáticamente ignoradas por la mayoría de los diputados.

En entrevista concedida a TVN Noticias, Cedeño señaló que, al cierre de julio, la Comisión de Asuntos Indígenas aún carece de dos miembros y la de Asuntos Municipales de uno, debido a la falta de interés por parte de los diputados.

Las comisiones donde todos quieren estar

A juicio del parlamentario, esta situación contrasta con las pugnas que generan las comisiones más influyentes como Presupuesto, Credenciales y Gobierno, donde los bloques mayoritarios han presionado para ubicar a sus alfiles.

Cedeño lamentó que, a casi un mes del inicio del nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional aún no haya logrado completar la integración de todas sus comisiones permanentes. De no llegar a un acuerdo, las decisiones de las comisiones pasarían a votación del pleno y según Cedeño, esto podría enviar un mensaje incorrecto: “Si no logramos ponernos de acuerdo ni para conformar comisiones, ¿cómo vamos a legislar sobre asuntos de Estado?”, cuestionó.

Aunque las bancadas han sostenido múltiples reuniones, el proceso sigue estancado por la disputa por cuotas de poder entre bloques aliados y opositores.