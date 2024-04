Lombana afirma que en su administración eliminará los auxilios económicos

Ricardo Lombana, candidato a la Presidencia de la República por el Movimiento Otro Camino (Moca), afirmó que durante su administración los auxilios económicos “se irán”.

Explicó que las becas se mantendrán, pero se darán por mérito, ya sea por índice académico, deportes, arte, cultura y/o educación.

Sostuvo que todo el que no pueda aplicar a una beca porque no llena los requisitos podrá solicitar un préstamo, agregando que el Ifarhu está para dar becas y otorgar préstamos, no para regalar plata.

”Los auxilios económicos son una gran fuente de corrupción y a mí no me sorprende que el candidato Carrizo diga que no los va a eliminar si tienen cuatro años y medio, casi cinco años, saqueando al país”, expresó el líder de Moca.

Las declaraciones de Lombana se produjeron al finalizar el foro “Yo decido honestidad por Panamá” organizado por estudiantes de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), evento en el cual participaron cinco de los siete candidatos a la Presidencia de la República.