Aseguró que revisará personalmente las instalaciones de dichas antenas. “Personalmente”, aseguró. “Porque ese comunicado unilateral de la Embajada de Estados Unidos no tiene por qué opinar sobre decisiones que nos atañe al Gobierno nacional ”.

“El ministro de Seguridad les puede aclarar desde cuándo viene eso, no es de este gobierno. No obstante, tengo algo que mencionarles: le solicito a la Embajada de Estados Unidos a que se abstenga de estar haciendo pronunciamientos públicos de decisiones que sólo toma el Gobierno panameño, por más cooperación que pueda existir”.

Panamá autorizó instalar unas torres de comunicaciones que pagará Estados Unidos. Reemplazarán unas torres que puso la empresa china Huawei. Este medio le preguntó al presidente: ¿Qué pasará con los acuerdos con Huawei, se rescindirá algún contrato y qué garantías tendría Panamá de que estas torres no van a ser utilizadas militarmente por Estados Unidos. Tomando en cuenta el conflicto internacional?

Además, solicitó que la Embajada de EE.UU. resuelva los conflictos con China en Washington”.

Mulino añadió que EE.UU.” no tiene que halar a Panamá a un conflicto geopolítico. Que ellos peleen su problema en Washington, pero no en el patio panameño. Por favor, respeten, que Panamá no es parte de ese conflicto”.