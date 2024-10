Mulino: No habrá más retiro anticipado para los funcionarios

”No hay retiro voluntario”, destacó el presidente José Raúl Mulino en su conferencia de prensa matinal de este 10 de octubre.

Mulino respondió de ese modo a un periodista que le informó que en la Contraloría General de la República se estaba ofreciendo un programa de retiros voluntarios a los funcionarios.

Según Mulino, en su gobierno no habrá este tipo de beneficios inventados por el contralor de la República, Gerardo Solís, al no estar programado ni tener los recursos para esto. “Descartemos eso para no enredar la cosa”, respondió el presidente.

También hizo referencia a las personas de la anterior administración que se acogieron a esta medida señalando que no tiene nada que ver con su decisión y que ya se les pagó o se les está pagando como ha correspondido.

”Eso respondió a una política del gobierno de turno de aminorar con este procedimiento la planilla estatal. Eso no es no es a lo que yo me refiero, [yo hablo de] un nuevo programa de retiro anticipado que no se puede hacer ni se va a hacer”, dijo.