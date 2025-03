Mulino y la ACP salen a desmentir al gobierno de Trump

En su discurso también dejó claro que de quién sería la responsabilidad si no logran tomar el control del Canal. “Ahora tenemos a Marco Rubio. Sabemos a quién culpar si algo sale mal”, apuntó el mandatario refiriéndose al secretario de Estado que visitó Panamá a inicios de febrero.

“Para mejorar aún más nuestra seguridad nacional, mi administración recuperará el Canal de Panamá, y ya hemos empezado”, prometió Trump durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos. “Hoy (el pasado martes) mismo, una gran empresa estadounidense ha anunciado que va a comprar los dos puertos que rodean el Canal de Panamá, y muchas otras cosas relacionadas con él. El Canal fue regalado por la administración Carter por sólo un dólar, pero ese acuerdo ha sido severamente violado. No se lo regalamos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo estamos recuperando”, añadió.

Ni la venta de puertos chinos en el Canal de Panamá, ni la recepción de migrantes deportados han disminuido el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en tomar el control del Canal de Panamá. De nada sirvieron las conversaciones con el secretario de Estado Marco Rubio ni los intentos de “aclarar” o “explicar” a los estadounidenses que el Canal lo opera Panamá, que no lo controlan los chinos y que no se cobran tarifas más altas a las embarcaciones estadounidenses.

Respuesta

La respuesta del presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó a través de las redes sociales. En su cuenta oficial de X acusó de mentiroso a Trump.

“Nuevamente miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación y mucho menos es la tarea que en nuestras conversaciones con el secretario Rubio ni ningún otro se haya ni siquiera conversado. Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como Nación. La cooperación entre nuestros gobiernos pasa por entendimientos claros en torno a temas de mutuo interés, como se ha venido haciendo. Nada tiene que ver ni con la “recuperación del Canal” ni con mancillar nuestra soberanía nacional. ¡El Canal es panameño y seguirá siendo panameño!”, escribió Mulino en su cuenta de X.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, compartió su apoyo a la postura del mandatario en su cuenta de X. “Ni el Canal ni nuestra soberanía son negociables. Punto. El presidente Mulino lo ha dejado alto y claro desde el primer día y lo seguiremos reafirmando desde su equipo cuantas veces sea necesario”, escribió Navarro.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, utilizó las redes sociales para solidarizarse con Panamá. “China apoya la soberanía de Panamá sobre el Canal y está comprometida a mantener el estatus del Canal como vía acuática internacional permanentemente neutral. China nunca ha participado en la gestión y operación del Canal y nunca ha interferido en los asuntos relacionados con el mismo. Es pura mentira el supuesto control de China sobre el Canal”, tuiteó el embajador en X.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió al tuit de Mulino durante una conferencia de prensa. “No sé si Panamá sabe lo que está pasando con su propio Canal. Blackrock está ahora interesado en tomar el control de los dos extremos de los puertos, que es muy importante, porque el presidente fue muy vocal hace varias semanas sobre la necesidad de asegurarse de que China no controle el Canal de Panamá”, respondió Leavitt a la pregunta de un periodista sobre el tema. “El presidente se seguirá asegurando de que el Partido Comunista chino no se infiltre en el hemisferio occidental y ciertamente no en el Canal de Panamá”, concluyó.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en un breve comunicado, reiteró que no se han realizado ajustes a los peajes y otros derechos por transitar por el Canal como lo declaró la vocera de la Casa Blanca.