Neftalí Zamora: ‘Nosotros no tenemos culpa del fracaso político que haya tenido Ricardo Lombana’

Tras una reunión del presidente Mulino con diputados de Vamos, por el tema de la CSS, el presidente de Moca dijo estar en desacuerdo con conversaciones que no sean de cara al país

El encuentro entre diputados de la bancada independiente Vamos y el presidente de la República, José Raúl Mulino para abordar temas relacionados con el proyecto 163 de reformas a la Caja de Seguro Socialm (CSS), ha generado un enfrentamiento verbal entre el ex candidato presidencial y presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana y el diputado de la bancada independiente Vamos, Neftalí Zamora.

Tras este encuentro, Lombana, en entrevista con Radio Panamá, acusó a la coalición Vamos de pactar negociaciones o acuerdos políticos a espaldas del país.

“Los panameños nos enteramos después de la reunión. Cuando nosotros hemos sido invitados a la Presidencia, siempre hemos publicado antes. No estamos de acuerdo con conversaciones que no sean de cara al país”, sostuvo Lombana.

Mulino además de reunirse con la bancada de Vamos se ha reunido en los últimos días con directivos y diputados de partidos opositores entre estos del PRD, panameñismo y Cambio Democrático (CD), pero la dirigencia de Moca no fue invitada.

“Nosotros no estamos sentado en la presidencia negociando un proyecto de ley, nosotros ni siquiera estamos incluidos en esa discusión”, destacó Lombana.

Frente a estas declaraciones, el diputado Zamora ripostó también en entrevista con Radio Panamá y dijo estar decepcionado por lo dicho por Lombana.

”Me parece una falta de respeto que insinúe siquiera que nosotros estamos haciendo negociaciones debajo de la mesa, cuando él por elección popular pierde la Presidencia de la República y la culpa se le echa a Vamos”, dijo.

“Nosotros no tenemos culpa del fracaso político que haya tenido el señor Ricardo Lombana en su elección y que no lo hayan querido invitar porque es una parte de la fuerza opositora. Nosotros no tenemos culpa de eso, al final nosotros estamos tratando de sentarnos a la mesa y poder dar resultados”, destacó.

Agregó que desgraciadamente Lombana no comenta algo y es según Zamora el presidente de Moca “no tiene control de sus diputados”.

”Él no tiene el control de sus diputados y por eso es que no lo invitan a la mesa, no porque no sea una fuerza opositora, sino porque tiene al diputado Cedeño por su lado, tiene a la diputada Grace por su lado y tiene al diputado Barboni por otro lado. Entonces si no tiene un liderzago dentro del partido, no hay forma de que sea interesante de que forme parte de la mesa”, enfatizó.

Agregó que en el comunicado que envió Vamos recientemente sobre el tema de la CSS se indica que “nosotros no estamos de ninguna forma negociando ni puestos políticos ni ningún tipo de nombramiento ni nada parecido”.

”Lo que acaba de decir el señor Lombana me deja muy decepcionado. No sé si es resentimiento, porque no se le apoyó en la campaña presidencial, pero lo que yo estoy viendo de este lado es que desgraciadamente si no lo invitan todo está mal, para mi la única lectura por el cual no fue invitado es porque él no tiene control de sus diputados”, concluyó Zamora.